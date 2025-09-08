Reklama

Spada produkcja aut i przewoźnicy zostają bez pracy

Kryzys europejskiego przemysłu samochodowego oznacza poważne kłopoty dla transportu drogowego. Co czwarty przewóz w Unii Europejskiej odbywa się na zlecenie firm motoryzacyjnych.

Publikacja: 08.09.2025 18:00

Drogowcy zbliżają się do zakończenia robót na północnej S7

Drogowcy zbliżają się do zakończenia robót na północnej S7

Foto: GDDKiA

Robert Przybylski

Maleje liczba wakatów w przemyśle samochodowym, elektromobilność nie zwiększa zatrudnienia. Ifo i serwis Indeed przeanalizowały 1,7 miliona ogłoszeń o pracę od 2400 firm. Wyłania się z tych badań niewesoły wniosek, że choć liczba wakatów w czerwcu 2025 roku w firmach motoryzacyjnych koncentrujących się na elektromobilności była o prawie 20 proc. wyższa niż w firmach specjalizujących się w silnikach spalinowych, to jednak firmy koncentrujące się na elektromobilności poszukiwały dwukrotnie mniej chętnych niż pod koniec 2023 roku. 

Ponad 80-procentowy spadek wskazuje na znaczne spowolnienie adaptacji elektromobilności. Na dodatek liczba wakatów w niemieckim przemyśle motoryzacyjnym spadła o dwie trzecie do czerwca 2025 roku, w porównaniu ze szczytem w sierpniu 2023 roku. – Sytuacja jest szczególnie zła dla dostawców branży motoryzacyjnej, których ogłoszenia o pracę nie odbiły się od kryzysu w 2019 roku – przyznaje ekspertka ds. rynku pracy w Indeed Annina Hering. 

Czytaj więcej

Fundusz zebrał pierwsze wnioski na dopłaty do elektrycznych ciężarówek
Elektromobilność
Fundusz zebrał pierwsze wnioski na dopłaty do elektrycznych ciężarówek

W sierpniu nastąpiło tąpnięcie, w Niemczech wyprodukowano 237,6 tys. samochodów osobowych, o 21 proc. mniej niż w analogicznym okresie 2024 roku. Tym samym został przerwany trend wzrostowy, który trwał przez 3 miesiące – zaznacza firma Automotivesuppliers.pl, specjalizująca się w analityce rynku motoryzacyjnego. 

Dziesiątki tysięcy skasowanych miejsc pracy

Niemieckie Stowarzyszenie Producentów Samochodów VDA tłumaczy, że spadek w porównaniu z zeszłym rokiem wynikał głównie z przerw wakacyjnych, które w tym roku w dużej mierze przypadły w zakładach na sierpień. Ponadto, liczba dni roboczych była o jeden mniejsza niż w analogicznym okresie ubiegłego roku. Eksport był również niższy rok do roku: w sierpniu na rynki zagraniczne wysłano 177,7 tys. aut. To o 24 proc. mniej niż 12 miesięcy wcześniej. W pierwszych ośmiu miesiącach roku za naszą zachodnią granicą wyprodukowano prawie 2,8 miliona samochodów osobowych. To o 2 proc. więcej niż przed rokiem. Od stycznia do końca sierpnia 2025 r. zostało wyeksportowanych 2,1 miliona nowych aut osobowych. To tyle samo co w tym samym okresie zeszłego roku. 

Reklama
Reklama

W 2024 roku fabryki w Niemczech wyprodukowały 4,1 mln aut, gdy w 2019 roku 4,6 mln. Raczej trudno spodziewać się wzrostu i powrotu do dawnych poziomów. Koncerny redukują moce produkcyjne i podejmują restrukturyzację, których efektem będzie zmniejszenie produkcji o setki tysięcy aut rocznie, ale przy utrzymaniu obiektów. 

Czytaj więcej

Wielka awantura o bilety okresowe
Systemy IT
Wielka awantura o bilety okresowe

Mercedes potwierdził, że zamyka w 2030 roku fabrykę Sprintera w Ludwigsfelde, a produkcję modelu elektrycznego przenosi do Jaworzna. Prognozy wskazują nawet na zamknięcie do 2030 roku w Niemczech sześciu fabryk części i poddostawców. 

W niemieckim sektorze motoryzacyjnym w 2024 i 2025 roku producenci zlikwidowali ponad 50 tysięcy miejsc pracy, a zwolnienia i restrukturyzacje zapowiadają praktycznie wszystkie największe firmy motoryzacyjne oraz wielu dostawców części. 

Nadwątlony filar unijnej gospodarki 

Od 2019 roku sektor motoryzacyjny stracił 245 tys. miejsc pracy; prognozy E&Y i VDA mówią nawet o likwidacji do 190 tys. stanowisk do 2035 roku. Volkswagen ogłosił program redukcji 35 tys. etatów do 2030 roku, Audi planuje do 7500 zwolnień do 2029 roku, ZF Friedrichshafen przewiduje zwolnienia sięgające 14 tys. stanowisk.

Według Eurostat i ACEA, motoryzacja (produkcja pojazdów, komponentów oraz ich dostarczanie) generuje od 20 do 25 proc. przewozów drogowych ogółem na rynku UE, będąc jednym z głównych klientów branży logistycznej i spedytorskiej. 

Reklama
Reklama

Największe przepływy transportowe generują Niemcy, Polska, Francja oraz Włochy – kraje z największą produkcją samochodów i części. 

Czytaj więcej

Spekulacyjny popyt na ciężarówki źle się skończy dla przewoźników
Drogowy
Spekulacyjny popyt na ciężarówki źle się skończy dla przewoźników

Przemysł motoryzacyjny jest największym sektorem przemysłu w UE: generuje ok. 8 proc. wartości dodanej produkcji przemysłowej i zapewnia ponad 13,8 mln miejsc pracy (w tym transport i logistyka). 

W okresach stagnacji motoryzacji widoczne są natychmiastowe spadki liczby zamówień transportowych, co potwierdza bezpośrednią zależność branży spedycyjnej od zleceń branży samochodowej. 

© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl

Miejsca Regiony Europa Niemcy Transport Transport Drogowy Motoryzacja Producenci PZPM

Maleje liczba wakatów w przemyśle samochodowym, elektromobilność nie zwiększa zatrudnienia. Ifo i serwis Indeed przeanalizowały 1,7 miliona ogłoszeń o pracę od 2400 firm. Wyłania się z tych badań niewesoły wniosek, że choć liczba wakatów w czerwcu 2025 roku w firmach motoryzacyjnych koncentrujących się na elektromobilności była o prawie 20 proc. wyższa niż w firmach specjalizujących się w silnikach spalinowych, to jednak firmy koncentrujące się na elektromobilności poszukiwały dwukrotnie mniej chętnych niż pod koniec 2023 roku. 

Pozostało jeszcze 88% artykułu
/
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Reklama
Spekulacyjny popyt na ciężarówki źle się skończy dla przewoźników
Drogowy
Spekulacyjny popyt na ciężarówki źle się skończy dla przewoźników
Maleje sprzedaż opon w Polsce i w Europie
Drogowy
Maleje sprzedaż opon w Polsce i w Europie
Od września lekki wzrost przewozów drogowych
Drogowy
Od września lekki wzrost przewozów drogowych
Co czwarty przewoźnik planuje inwestycje
Drogowy
Co czwarty przewoźnik planuje inwestycje
Girteka stawia na odbicie rynku transportowego i inwestuje
Drogowy
Girteka stawia na odbicie rynku transportowego i inwestuje
Reklama
Reklama
e-Wydanie