Spada produkcja aut i przewoźnicy zostają bez pracy

Drogowcy zbliżają się do zakończenia robót na północnej S7
Maleje liczba wakatów w przemyśle samochodowym, elektromobilność nie zwiększa zatrudnienia. Ifo i serwis Indeed przeanalizowały 1,7 miliona ogłoszeń o pracę od 2400 firm. Wyłania się z tych badań niewesoły wniosek, że choć liczba wakatów w czerwcu 2025 roku w firmach motoryzacyjnych koncentrujących się na elektromobilności była o prawie 20 proc. wyższa niż w firmach specjalizujących się w silnikach spalinowych, to jednak firmy koncentrujące się na elektromobilności poszukiwały dwukrotnie mniej chętnych niż pod koniec 2023 roku.
Ponad 80-procentowy spadek wskazuje na znaczne spowolnienie adaptacji elektromobilności. Na dodatek liczba wakatów w niemieckim przemyśle motoryzacyjnym spadła o dwie trzecie do czerwca 2025 roku, w porównaniu ze szczytem w sierpniu 2023 roku. – Sytuacja jest szczególnie zła dla dostawców branży motoryzacyjnej, których ogłoszenia o pracę nie odbiły się od kryzysu w 2019 roku – przyznaje ekspertka ds. rynku pracy w Indeed Annina Hering.
W sierpniu nastąpiło tąpnięcie, w Niemczech wyprodukowano 237,6 tys. samochodów osobowych, o 21 proc. mniej niż w analogicznym okresie 2024 roku. Tym samym został przerwany trend wzrostowy, który trwał przez 3 miesiące – zaznacza firma Automotivesuppliers.pl, specjalizująca się w analityce rynku motoryzacyjnego.
Niemieckie Stowarzyszenie Producentów Samochodów VDA tłumaczy, że spadek w porównaniu z zeszłym rokiem wynikał głównie z przerw wakacyjnych, które w tym roku w dużej mierze przypadły w zakładach na sierpień. Ponadto, liczba dni roboczych była o jeden mniejsza niż w analogicznym okresie ubiegłego roku. Eksport był również niższy rok do roku: w sierpniu na rynki zagraniczne wysłano 177,7 tys. aut. To o 24 proc. mniej niż 12 miesięcy wcześniej. W pierwszych ośmiu miesiącach roku za naszą zachodnią granicą wyprodukowano prawie 2,8 miliona samochodów osobowych. To o 2 proc. więcej niż przed rokiem. Od stycznia do końca sierpnia 2025 r. zostało wyeksportowanych 2,1 miliona nowych aut osobowych. To tyle samo co w tym samym okresie zeszłego roku.
W 2024 roku fabryki w Niemczech wyprodukowały 4,1 mln aut, gdy w 2019 roku 4,6 mln. Raczej trudno spodziewać się wzrostu i powrotu do dawnych poziomów. Koncerny redukują moce produkcyjne i podejmują restrukturyzację, których efektem będzie zmniejszenie produkcji o setki tysięcy aut rocznie, ale przy utrzymaniu obiektów.
Mercedes potwierdził, że zamyka w 2030 roku fabrykę Sprintera w Ludwigsfelde, a produkcję modelu elektrycznego przenosi do Jaworzna. Prognozy wskazują nawet na zamknięcie do 2030 roku w Niemczech sześciu fabryk części i poddostawców.
W niemieckim sektorze motoryzacyjnym w 2024 i 2025 roku producenci zlikwidowali ponad 50 tysięcy miejsc pracy, a zwolnienia i restrukturyzacje zapowiadają praktycznie wszystkie największe firmy motoryzacyjne oraz wielu dostawców części.
Od 2019 roku sektor motoryzacyjny stracił 245 tys. miejsc pracy; prognozy E&Y i VDA mówią nawet o likwidacji do 190 tys. stanowisk do 2035 roku. Volkswagen ogłosił program redukcji 35 tys. etatów do 2030 roku, Audi planuje do 7500 zwolnień do 2029 roku, ZF Friedrichshafen przewiduje zwolnienia sięgające 14 tys. stanowisk.
Według Eurostat i ACEA, motoryzacja (produkcja pojazdów, komponentów oraz ich dostarczanie) generuje od 20 do 25 proc. przewozów drogowych ogółem na rynku UE, będąc jednym z głównych klientów branży logistycznej i spedytorskiej.
Największe przepływy transportowe generują Niemcy, Polska, Francja oraz Włochy – kraje z największą produkcją samochodów i części.
Przemysł motoryzacyjny jest największym sektorem przemysłu w UE: generuje ok. 8 proc. wartości dodanej produkcji przemysłowej i zapewnia ponad 13,8 mln miejsc pracy (w tym transport i logistyka).
W okresach stagnacji motoryzacji widoczne są natychmiastowe spadki liczby zamówień transportowych, co potwierdza bezpośrednią zależność branży spedycyjnej od zleceń branży samochodowej.
