Spada produkcja aut i przewoźnicy zostają bez pracy

Maleje liczba wakatów w przemyśle samochodowym, elektromobilność nie zwiększa zatrudnienia. Ifo i serwis Indeed przeanalizowały 1,7 miliona ogłoszeń o pracę od 2400 firm. Wyłania się z tych badań niewesoły wniosek, że choć liczba wakatów w czerwcu 2025 roku w firmach motoryzacyjnych koncentrujących się na elektromobilności była o prawie 20 proc. wyższa niż w firmach specjalizujących się w silnikach spalinowych, to jednak firmy koncentrujące się na elektromobilności poszukiwały dwukrotnie mniej chętnych niż pod koniec 2023 roku.

Ponad 80-procentowy spadek wskazuje na znaczne spowolnienie adaptacji elektromobilności. Na dodatek liczba wakatów w niemieckim przemyśle motoryzacyjnym spadła o dwie trzecie do czerwca 2025 roku, w porównaniu ze szczytem w sierpniu 2023 roku. – Sytuacja jest szczególnie zła dla dostawców branży motoryzacyjnej, których ogłoszenia o pracę nie odbiły się od kryzysu w 2019 roku – przyznaje ekspertka ds. rynku pracy w Indeed Annina Hering.

W sierpniu nastąpiło tąpnięcie, w Niemczech wyprodukowano 237,6 tys. samochodów osobowych, o 21 proc. mniej niż w analogicznym okresie 2024 roku. Tym samym został przerwany trend wzrostowy, który trwał przez 3 miesiące – zaznacza firma Automotivesuppliers.pl, specjalizująca się w analityce rynku motoryzacyjnego.

Dziesiątki tysięcy skasowanych miejsc pracy

Niemieckie Stowarzyszenie Producentów Samochodów VDA tłumaczy, że spadek w porównaniu z zeszłym rokiem wynikał głównie z przerw wakacyjnych, które w tym roku w dużej mierze przypadły w zakładach na sierpień. Ponadto, liczba dni roboczych była o jeden mniejsza niż w analogicznym okresie ubiegłego roku. Eksport był również niższy rok do roku: w sierpniu na rynki zagraniczne wysłano 177,7 tys. aut. To o 24 proc. mniej niż 12 miesięcy wcześniej. W pierwszych ośmiu miesiącach roku za naszą zachodnią granicą wyprodukowano prawie 2,8 miliona samochodów osobowych. To o 2 proc. więcej niż przed rokiem. Od stycznia do końca sierpnia 2025 r. zostało wyeksportowanych 2,1 miliona nowych aut osobowych. To tyle samo co w tym samym okresie zeszłego roku.