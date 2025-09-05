Wielka awantura o bilety okresowe

Aglomeracja trójmiejska zrezygnowała ze sprzedaży biletów okresowych przez zewnętrzne aplikacje. Nie pomógł otwarty list napisany wspólnie przez prezesa zarządu GoPay (aplikacja GoPay24) Krzysztofa Całkę, prezesa zarządu CityNav (aplikacja Jakdojade) Bartosza Burka oraz członka zarządu Infospread Polska (aplikacja zBiletem) Miłosza Olejniczaka. „Z niedowierzaniem i dużym zaniepokojeniem przyjęliśmy decyzję o nagłym wyłączeniu – już od 4 sierpnia – możliwości zakupu biletów okresowych w Gdańsku, Gdyni oraz biletów aglomeracyjnych za pośrednictwem naszych aplikacji. Zastąpienie sprawdzonych, powszechnie wykorzystywanych rozwiązań jednym, nieprzetestowanym na szeroką skalę narzędziem – aplikacją Fala – to krok niezrozumiały i szkodliwy” uważają autorzy listu.

Wskazują, że „Centralizacja sprzedaży biletów okresowych w jednej aplikacji, przy jednoczesnym zamknięciu się na zewnętrznych partnerów, niesie poważne ryzyko. Ogranicza bezpieczeństwo transportu publicznego (brak dywersyfikacji kanałów), odbiera pasażerom możliwość wyboru, zmniejsza konkurencyjność rynku, a w dłuższej perspektywie prowadzi do pogorszenia jakości obsługi.”

Współpraca z aplikacjami trwa

Organizatorzy transportu publicznego w Trójmieście – ZTM w Gdańsku, ZKM w Gdyni oraz MZKZG przekonują, że ograniczenie udziału zewnętrznych pośredników w sprzedaży biletów okresowych zwiększa efektywność wykorzystania środków publicznych. „Prowizje, które dotychczas trafiały do komercyjnych operatorów, mogą zostać przeznaczone na dalszy rozwój transportu publicznego, poprawę jego jakości oraz dostępności dla mieszkańców regionu.”

Przypominają, że bilety okresowe (gdańskie, gdyńskie i metropolitalne) można nabyć za pośrednictwem aplikacji mobilnej „System Fala”, a także poprzez portale: systemfala.pl, jestemzgdanska.pl, zkmgdynia.pl oraz mzkzg.org. Dostępne są również w stacjonarnych Biurach i Punktach Obsługi Klienta, automatach biletowych oraz w aplikacji „Jestem z Gdańska”.