Smartfony i kod paskowy przyspieszą dostawy przesyłek

Jedną z najciekawszych funkcji jest MatrixScan AR. Jest to warstwa rozszerzonej rzeczywistości, która nakłada kluczowe informacje bezpośrednio na ekran smartfona. Podpowiada właściwą paczkę na danym przystanku i prowadzi kierowcę do dokładnej lokalizacji doręczenia – skracając czas poszukiwań z minut do sekund. – Teraz kierowcy mogą bardzo szybko znaleźć paczkę z tyłu furgonetki dzięki MatrixScan AR od Scandit. Mówią mi, że skanowanie w aplikacji jest szybsze i łatwiejsze w obsłudze. Są zachwyceni! – przekonuje kierownik IT/Jednostki Biznesowej, Swiss Post Sascha Zingg.

Obaj operatorzy poprawili wyniki operacyjne, przyspieszyli dostawy, ułatwili pracę kurierów, a klientom szybciej doręczają przesyłki. Zastosowane rozwiązania są skalowalne.

System AI PostNord wykorzystujący kamery oraz skaner AR Swiss Post pokazują, że operatorzy pocztowi nie chcą zastępować ludzi danymi w czasie rzeczywistym – lecz ich wspierać.