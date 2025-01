Maszyniści na wagę złota

Dla kolejowych przewoźników maszynista to kluczowy pracownik: efektywność wykorzystania jego czasu pracy stanowi często o zysku lub stracie firmy. Tymczasem operacyjny czas pracy maszynistów w przewozach towarowych wynosi zaledwie 35-50 proc. – Cyfryzacja kolei to temat, który wybrzmiewa w całej Unii Europejskiej, nie tylko w Polsce i Niemczech. Zarówno polski, jak i niemiecki sektor kolejowy odczuwają rosnącą potrzebę automatyzacji oraz wdrażania cyfrowych narzędzi wspierających codzienną działalność – przyznaje CEO SP Tech Solutions Piotr Sikorski.

Nic dziwnego, że najwięksi gracze na rynku kolejowym jak Thales, Hitachi, Alstom, Siemens Mobility lub Mitsubishi Electric lub wyspecjalizowane firmy (np. Railnova) oferują takie systemy. Wspierają one optymalizację zarządzania flotą i procesami, co pozwala klientom osiągać niespotykane wcześniej poziomy efektywności. – To nie tylko oszczędność czasu i kosztów, ale również wprowadzenie nowego standardu na rynku – uważa Sikorski.

Rozwiązania SP Tech Solutions są wykorzystywane przez PKP Cargo, Orlen Kolej, Olavion, Laude Smart Intermodal i Transchem. – Skupiamy się na cyfryzacji i automatyzacji ich codziennych procesów, co znacząco wpływa na efektywność operacyjną. Na przykład PKP Cargo, dzięki naszym narzędziom jak Raily Taxi, zmniejszyło miesięczne koszty transportu drużyn trakcyjnych o ponad 25 proc. Nasze doświadczenia pokazują, że zarówno w Niemczech, jak i w Polsce, istnieje ogromny potencjał do wprowadzania innowacji. W obu przypadkach cyfryzacja jest kluczem do rozwiązania wielu kluczowych problemów sektora kolejowego – zaznacza Sikorski.

Przykładem popularności rozwiązań informatycznych w kolejnictwie mogą być także narzędzia konkurencyjnej marki Rail Soft (należącej do rzeszowskiej spółki Petrosoft.pl), wdrożone w dwudziestu projektach i w blisko 3,7 tys. licencji.