Wojna elektroniczna pokonała tachografy

Tymczasem prawdopodobne jest, że Rosjanie wzmogą walkę elektroniczną, bowiem od początku czerwca do połowy miesiąca potrwają na Bałtyku manewry Baltops 25. Prawie 50 okrętów, kilkadziesiąt samolotów i śmigłowców bierze udział w cyklicznych ćwiczeniach NATO.

We wrześniu odbędą się na Białorusi ćwiczenia Zapad-2025, a w odpowiedzi na nie, 18 Dywizja Zmechanizowana przeprowadzi największe od lat ćwiczenia dywizyjne.

Spóźniony transport

Zagłuszony sygnał to nie jedyny problem związany z tachografami. Do 19 sierpnia przewoźnicy muszą wymienić tachografy G2V1 na nowszą wersję G2V2. – Nie sądzę, aby przewoźnicy się wyrobili w tym terminie. W warsztatach nie ma dużego ruchu i nie przerobią one wszystkich chętnych w lipcu i sierpniu, ponieważ latem będą urlopy, więc spodziewane jest spowolnienie – tłumaczy Cieślak.

Podobnie ocenia sytuację szef sprzedaży Continental VDO w Polsce Artur Skorupa. – Produkujemy urządzenia pełną parą, partnerzy odbierają je nie ma problemu z terminem rezerwacji w serwisie. Jednak od lipca, a może nawet końcówki czerwca może być trudno z rezerwacją, bo zostały niecałe 3 miesiące do upływu terminu wymiany. Jeśli popatrzymy na zagęszczenie pracy w warsztatach, przypuszczam, że warsztaty mogą mieć problemy z przyjęciem wszystkich chętnych – spodziewa się Skorupa.

Przyznaje, że trudno policzyć, ile aut zostanie na koniec sierpnia ze starymi urządzeniami. – W ruchu międzynarodowym jest ponad 320 tys. aut, ale recesja spowodowała wycofanie części taboru i trudno oszacować realnie wykorzystywana flotę w ruchu międzynarodowym, tym bardziej, że dużo firm zbankrutowało albo dodało leasingowane samochody – wyjaśnia.