W spedycji ludzie nadal ważniejsi od sztucznej inteligencji

Done Deliveries działa na rynku spot wykonując m.in. ekspresowe przewozy bezpośrednie, współpracuje z 7 tys. przewoźników, którzy mają do dyspozycji 33 tys. pojazdów. W przeciwieństwie do senndera specjalizuje się w ładunkach drobnicowych oraz częściowych i wykonuje 6-7 tys. zleceń miesięcznie.

Kula wskazuje, że transport to branża pełna zmiennych i operacyjnych zawiłości. – Klienci potrzebują partnera, który potrafi szybko rozwiązać pojawiające się problemy. Automatyczne odpowiedzi botów czy sztywne procesy nie są w stanie sprostać takiej rzeczywistości. Tu liczy się elastyczność i bezpośredni kontakt z osobą, która rozumie specyfikę danego zlecenia – wymienia przedstawiciel Done Deliveries.

Dodaje, że stworzenie atrakcyjnej, nowoczesnej platformy to tylko początek. – Prawdziwym wyzwaniem jest realizacja usług na najwyższym poziomie. Klient oczekuje terminowości, właściwego pojazdu i gwarancji, że transport dotrze na czas i w nienaruszonym stanie – podkreśla Kula.

Wskazuje, że na 100 transportów statystycznie tylko 1 notuje opóźnienie. – Co do bezpieczeństwa, zdecydowana większość przesyłek dociera do celu w nienaruszonym stanie, bez uszkodzeń czy ryzyka kradzieży. Negatywne zdarzenia w tym zakresie są u nas marginalne i mieszczą się w granicach promili – bezszkodowo dostarczamy 99,95% transportów, co oznacza, że jedynie 0,5 promila stanowi odstępstwo od tej normy – zaznacza Kula.

Spedycje i giełdy

Inny model działania to giełda transportowa. – Giełda transportowa to przede wszystkim platforma, która pozwala każdorazowo nawiązać współpracę z innym partnerem. Z każdym nowym zleceniem dochodzi do ponownej weryfikacji, budowania zaufania i ustalania szczegółów. Odpowiedzialność za wykonanie transportu jest tu mocno rozproszona. Cyfrowe spedycje natomiast działają na innych zasadach. Choć wykorzystują podobne narzędzia technologiczne, ich siłą jest pełna odpowiedzialność za usługę. To spedycja, a nie klient, bierze na siebie ciężar znalezienia odpowiedniego przewoźnika i dopilnowania realizacji zlecenia – wyjaśnia Kula.