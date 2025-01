Magazyny dla zagranicznych klientów

Chiny dominują międzynarodowy e-handel

Przygotowany przez International Post Corporation raport Cross-border e-commerce pokazuje, że chociaż kryzys kosztów utrzymania wciąż trwa, tylko 26% uczestników zrobiło mniej zakupów online w 2024 roku niż w tym samym okresie w 2023 roku, co jest podobne do poziomu z ubiegłego roku. – Trzydzieści procent kupiło więcej w internecie niż w poprzednim okresie, ale warto zauważyć, że większość z nich kupiła tylko trochę więcej w internecie (tj. do 25%) – podkreśla dyrektor zarządzający International Post Corporation Holger Winklbauer.

Wskazuje, że w porównaniu do badania z 2016 roku wyłania się kilka trendów:

- Udział Chin jako kraju pochodzenia międzynarodowego handlu elektronicznego wzrósł o 7 pp. w 2023 r. i o kolejne 3 pp. w 2024 roku do 40 proc., ale tylko 14 proc. kupujących zapłaciło cło od przesyłki. Udział towarów z Niemiec wyniósł 11 proc., z USA 9 proc. a z Wielkiej Brytanii 7 proc. Połowę przesyłek miało wartość do 49 euro, a 20 proc. było wartych powyżej 100 euro.

Czytaj więcej Firmy Orlen Paczka na sprzedaż Dobre ubiegłoroczne wyniki mogą ułatwić znalezienie nabywcy. Może nim być Poczta Polska, dla której byłyby to idealny kąsek.

- Jeśli chodzi o sprzedawców internetowych, u których dokonano ostatniego zakupu, Temu przesunął się z mniej niż 1% udziału w 2022 r. do 22% w 2024 roku. Łączny udział Amazona, Temu i AliExpress sięgnął 56 proc.

- Rynek przewoźników kurierskich staje się coraz bardziej rozdrobniony, ale krajowi operatorzy pocztowi nadal mieli zdecydowanie największy udział wśród wszystkich przewoźników ogółem. Z badania IPC wynika, że 10 proc. kupujących czekało na dostawę ponad 15 lub więcej dni, jednak w 2020 roku ten odsetek wynosił 29 proc.