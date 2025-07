Atrakcyjna nisza międzynarodowych przesyłek kurierskich

Sieci kurierskie rozszerzają swoją ofertę dostaw międzynarodowych. Na nich zbudowały swoją potęgę UPS i FedEx, mocną pozycję mają DPD, DHL i GLS. InPost również wkracza w ten segment. Jednak powyższe firmy koncentrują się na przesyłkach kurierskich o typowych gabarytach, podczas gdy Nova Post oferuje szybki transport paczek o wadze do 1000 kg. – Oferujemy dostawy następnego dnia między Warszawą a stolicami Litwy, Niemiec, Czech, Słowacji i innych krajów europejskich – wylicza prezes Nova Post Polska Serhij Karputiew.

Do miast położonych dalej trzeba doliczyć jeszcze jeden dzień, np. do Barcelony, Mediolanu i Nicei transport trwa dwa dni, a do Walencji - 3 dni. Taką paczkę będzie można wysłać z Polski do Nowego Jorku jeszcze w tym roku. Karputiev podkreśla, że ​​połączenia te są obsługiwane przez własne siły Nova Post (oprócz lotu do Nowego Jorku, wykonywanego przez UPS), natomiast tam, gdzie pojawiają się podwykonawcy, limit wagowy wynosi 31,5 kg.

Nova Post w Polsce może wysłać paczkę łącznie do 161 krajów. – Rynek KEP w Polsce jest mocno nasycony w segmencie paczek o standardowej wadze do 30 kg, gdzie dominuje kilku dużych operatorów. Dużą jego część stanowią paczki odbierane w paczkomatach. Nova Post aktywnie rozbudowuje również infrastrukturę w kraju: firma otworzyła 51 własnych oddziałów i udostępnia klientom 25 000 paczkomatów partnerskich. Główny nacisk kładzie się jednak na przesyłki międzynarodowe do krajów sąsiednich i obsługę cięższych ładunków. Taka strategia wypełnia lukę między klasycznymi usługami kurierskimi a transportem paletowym, oferując jednocześnie czas dostawy D+1 do stolic krajów sąsiednich - zauważa prof. Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu dr hab. Arkadiusz Kawa.

Trendy w przesyłkach międzynarodowych

Rosnący popyt na usługi dostaw międzynarodowych - szczególnie w przypadku dużych i niestandardowych przedmiotów - jest napędzany przez trzy główne trendy – wskazuje Kawa. Należą do nich wzrost sprzedaży online towarów wielkogabarytowych, takich jak meble, sprzęt ogrodniczy i duże urządzenia gospodarstwa domowego, dynamicznie rosnąca liczba zamówień transgranicznych w sektorach B2C i B2B oraz wysoki popyt na transport ładunków niestandardowych do i z Ukrainy.