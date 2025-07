Amazon rozpoczął gigantyczną rozbudowę logistyki

Amazon ogłosił warte 40 mld funtów inwestycje w Wielkiej Brytanii. Duża część wydatków planowanych na lata 2025-2027 trafi na logistykę. Koncern zapowiada rozbudowę sieci dostaw i wzniesienie czterech nowych centrów realizacji zamówień oraz modernizację ponad stu lokalnych sortowni. Modernizacja i rozbudowa obejmą obiekty w całym kraju. Zatrudnienie wzrośnie o „tysiące” etatów ponad 60 specjalności; Amazon zatrudnia w Wielkiej Brytanii ponad 75 tys. osób i jest jednym z dziesięciu największych na Wyspach pracodawców.

Firma chwali się, że płaci co najmniej 28 tys. funtów rocznie (w Londynie nawet 30 tys.). Amazon Logistics rozpoczął działalność w Wielkiej Brytanii w 2012 roku. Sukces projektu oraz rosnąca popularność e-handlu zmusza do rozbudowy zaplecza, aby nadążyć za zwiększającymi się potokami przesyłek i jednocześnie utrzymać wysoką jakość dostaw. – Każdy musi inwestować, bo technologia idzie do przodu, robocizna jest coraz droższa i inwestycja staje się niezbędna. Po osiągnięciu pewnego rozmiaru automatyzacja staje się koniecznością – podkreśla prezes Last Mile Experts Marek Różycki.

Przypomina, że Amazon Logistics jest w uprzywilejowanej sytuacji będąc częścią wysyłkowego giganta. – Ma unikalną szansę, bo może wybierać dla podwykonawcy najlepsze paczki i uprościć sobie życie. Inni przewoźnicy zużywają połowę sił na zdobycie klientów. Kolejna rzecz: Amazon ma dużo informacji o kliencie, których nie przekazują niezależnym przewoźnikom i te informacje pomagają w dręczeniu przesyłek, choć nawet w tym kontekście rozbudowa sieci automatów paczkowych ma sens, bo i tak jest to najtańszy sposób dostaw – zapewnia prezes Last Mile Experts.

Według Statisty Royal Mail ma 25 proc. rynku przesyłek kurierskich, Amazon Logistics 17 proc., Evri 14 proc., DPC 12 proc., a reszta należy do DHL, Yodel i Parcelforce Worldwide. W tym gronie jest także InPost, który na koniec roku miał 9250 automatów paczkowych, wynika z Raportu OOH przygotowanego przez Last Mile Experts. Evri dysponował 8333 maszynami, Nova Post 6900, Amazon 4890. Autorzy raportu LME zastrzegają, że niektóre automaty mogą być liczone wielokrotnie, jako że wykorzystywane są przez kilka sieci.