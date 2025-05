Kurierzy i sklepy spożywcze to mariaż z rozsądku

Gral zaznacza, że dwa punkty krytyczne projektu to systemy IT – operacyjne i rozliczeniowe – po stronie sieci sklepów oraz odpowiednie miejsce na bezpieczne składowanie przesyłek.

Przyznaje, że sieci typu Żabka, Biedronka, Lidl, Dino czy stacje paliwowe, np. Orlen, mają ogromny potencjał w tym zakresie. – Jednak kluczowym pytaniem jest, czy zarządzający częścią z tych organizacji managerowie są świadomi, że mimo, że nie jest to ich główny biznes i nie będzie generował dużych przychodów z samej obsługi przesyłek, to potencjalne zyski są gdzie indziej. „Tajemnica” tkwi w przyciągnięciu klienta do sklepu/punktu, klienta, który na co dzień nie odwiedza danej placówki lub sieci. Według badań, które prowadziłem w raz z zespołem UPS w Belgii i Holandii w latach 2011 i 2012 w takich punktach pojawia się nawet do 35% osób, które nigdy wcześniej nie odwiedzały danego sklepu czy punktu usługowego. Co więcej prawie 40% tych osób dokonało zakupu podczas odbioru czy nadania przesyłki. Zakładam, że teraz po kilkunastu latach rozwoju sieci PUDO odsetek ten może być dużo wyższy – przypuszcza wiceprezes LME.

Miliardy na maszyny

Punkty PUDO są nierozerwalną częścią „ekosystemu” uzupełniając droższe rozwiązanie jakim jest automat paczkowy. Jednak ci gracze, którzy mają największe ilości przesyłek, wolą korzystać z automatów. InPost zakończył umowy z Żabką i Pepco. – W Polsce nie mamy dużej sieci PUDO, to uzupełnienie miejsc tam, gdzie nie możemy rozbudować maszyn. We Francji liczba PUDO praktycznie nie wzrosła, na tamtym rynku bardzo mocno zwiększa się adopcja naszych maszyn, podobnie jest na pozostałych rynkach, na których trwa rozbudowa APM – wskazuje założyciel & CEO InPost Rafał Brzoska.

Spółka przewiduje w tym roku nakłady kapitałowe w wysokości 1,8 mld zł na instalację ponad 14 tys. maszyn. InPost przekroczył liczbę 50 tys. maszyn, co oznacza wzrost r/r o 32 proc., gdy liczba PUDO zwiększyła się o 5 proc. W Polsce na koniec pierwszego kwartału InPost miał 25 949 paczkomatów i 3700 punktów poza domem.