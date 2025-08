Wielkopolska jest kolebką współczesnej logistyki kontraktowej w Polsce

Czynnikami pobudzającymi wzrost logistycznych operacji w Wielkopolsce jest bliskość Niemiec i Czech. – To nasi najwięksi partnerzy gospodarczy, a TSL jest pochodną produkcji i handlu, a nie na odwrót (pomijam tranzyt). Wymiana zamorska rośnie, daleko jej jednak jeszcze do tej z najbliższymi sąsiadami czy szerzej UE. Wątpię, by handel zamorski miał dogonić unijny, choć jego udział będzie wzrastał – prognozuje przewodniczący Polskiej Izby Spedycji i Logistyki Marek Tarczyński. Tłumaczy zarazem, dlaczego magazynowy rynek wielkopolski jest większy od pomorskiego.

Wskazuje, że w uproszczeniu dominantą logistyki mazowieckiej jest obsługa procesów dystrybucyjnych, a logistyki na Śląsku produkcyjnych. – W uproszczeniu, bo aglomeracja śląska zbliża się potencjałem do warszawskiej. Pozytywnym zjawiskiem jest jej rozwój na Pomorzu, tym Wschodnim i Zachodnim, oraz przez lata na dziewiczych obszarach ściany wschodniej. Myślę, że TSL zachowa strukturę silnego centrum ze wzmacniającym się obwarzankiem, ze słabnącym systemem szprychowych powiązań – przewiduje Tarczyński.

Zrównoważony rynek

Wracając do Wielkopolski, jej zasoby to praktycznie 10 proc. krajowego zasobu magazynów. – Podaż spadła co prawda o około 40 proc. w 2024 r., aczkolwiek wolumen najmu w Q4 był wyższy o ponad 20 proc. w porównaniu z ubiegłym rokiem. Poziom pustostanów wynoszący nieco ponad 8 proc. jest dość umiarkowany, choć wyższy niż w Trójmieście czy Krakowie, ale znacznie niższy niż w sąsiednich województwach dolnośląskim (11,3 proc.) i lubuskim (20,1 proc.). Można więc śmiało zaryzykować tezę, iż Wielkopolska ma bardziej zrównoważony rynek, z mniejszym ryzykiem „nadprodukcji” i lepszą infrastrukturą oraz popytem – ocenia Head of Industrial & Logistics Agency i E-Commerce CEE Cushman & Wakefield Polska Damian Kołata.

Zgadza się z nim Zaborowska-Princ. – Obsługujemy bardzo zróżnicowane branże, od żywności, poprzez chemię po przemysł samochodowy. W żywności mamy główne autoryzacje, jak Selgros, Makro, także inne sieci korzystają z naszych usług, ponieważ spełniamy wysokie wymagania jakościowe. Dostrzegamy rok do roku mniejsze ilości przesyłek obsługujących przemysł motoryzacyjny. Jest to mocno skorelowane z rosnącym importem nowych aut z Chin, które stają się coraz większą konkurencją dla lokalnej produkcji. Proces logistyczny dla motoryzacji wymaga restrukturyzacji – przypuszcza Zaborowska-Princ.