Mali i duzi przewoźnicy nie kupują samochodów

Słabnięcie gospodarki Unii Europejskiej widoczne jest także w rejestracjach lekkich aut dostawczych o dmc do 3,5 tony, które w pierwszym półroczu zmalały o 15,6 proc. do 598 tys. sztuk.

Konsumpcja jest nadal słaba, rejestracje aut osobowych w UE zmalały w pierwszym półroczu o 1,9 proc., ale w czerwcu o 7,3 proc.

Według wstępnych danych wskaźnik PMI w UE przetwórstwie w lipcu, zgodnie z oczekiwaniami, wzrósł do 49,8 pkt. z 49,5 pkt. w czerwcu osiągając tym samym poziom najwyższy od równo 3 lat i zbliżając się do progu ożywienia (50 pkt.).

Blisko co czwarte euro wytworzone w gospodarce Unii Europejskiej pochodzi z Niemiec, które pozostają głównym motorem wzrostu gospodarczego regionu, więc stan tamtejszego przemysłu ma kluczowe znaczenie dla dobrobytu całego kontynentu.

Tymczasem choć barometr zatrudnienia w przemyśle niemieckim nieznacznie wzrósł do 94 pkt z 93,7 pkt, jak podlicza instytut ifo, to prawie żaden sektor nie dostrzega możliwości zatrudnienia nowych pracowników. Dostawcy usług planują utrzymać zatrudnienie praktycznie na niezmienionym poziomie: podczas gdy branża hotelarska nadal redukuje zatrudnienie, sektor IT poszukuje nowych pracowników. Branża budowlana jest pewna siebie i poszukuje nowych pracowników. Z kolei sektor hurtowy i detaliczny planują obniżyć swoje zapotrzebowanie na pracowników.