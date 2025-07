W Rosji załamała się sprzedaż samochodów ciężarowych

Konkurencja

Trudna sytuacja notowana jest także na rynku przewozów krajowych. Wprowadzenie zezwoleń na kabotaż dla firm z krajów EAEU (do Euroazjatyckiej Unii Gospodarczej należą: Republika Armenii, Republika Białorusi, Republika Kazachstanu, Republika Kirgiska i Federacja Rosyjska) zwiększa konkurencję, zwłaszcza dla małych i średnich przedsiębiorstw, które nie dysponują skalą i zasobami pozwalającymi na optymalizację kosztów. Może to doprowadzić do dalszego wycofywania się małych przewoźników z rynku i deficytu przewozowego do końca roku.

Ekspert Wspólnoty Logistycznej Południa Rosji i zarazem dyrektor ds. rozwoju w spółce Konstanta Dmitrij Kamkin upatruje szans na poprawę sytuacji w rolnictwie (jesienna fala przewozowa) i w budownictwie, gdzie spodziewane są inwestycje w drogi (autostrada M-4 „Don”) i centra logistyczne (w Rostowie nad Donem, Krasnodarze i Wołgogradzie).