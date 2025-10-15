Odbicie nastrojów w branży transportowej

Aktualizacja: 15.10.2025 19:42 Publikacja: 15.10.2025 10:23
Październik przyniósł wyraźne odbicie nastrojów w branży transport, spedycja i logistyka (TSL). Wartość Miesięcznego Indeksu Koniunktury (MIK) wzrosła do 100,2 pkt, co oznacza powrót powyżej poziomu neutralnego po kilku miesiącach słabszych odczytów. – To również najsilniejsza poprawa wśród wszystkich analizowanych sektorów – wzrost o 10,5 pkt m/m – porównuje Country Manager Malcom Finance Polska Marcin Wawrzkiewicz.
Za wzrostem stoją przede wszystkim lepsze oceny płynności finansowej – niemal połowa firm (47%) deklaruje, że dysponuje środkami pozwalającymi na funkcjonowanie powyżej trzech miesięcy, wobec 42% we wrześniu. – Poprawiły się także wyniki dotyczące wartości sprzedaży i liczby nowych zamówień, co wskazuje na ożywienie popytu po wakacyjnym spowolnieniu – zaznacza Wawrzkiewicz.
Spedycje przyznają, że w ostatnich miesiącach są coraz wyższe stawki frachtowe, a ożywienie widoczne jest w rosnących rejestracjach samochodów ciężarowych. Tylko we wrześniu rejestracje samochodów ciężarowych o dmc powyżej 3,5 ton były o blisko jedną trzecią większe niż rok wcześniej, wynika z danych Polskiego Związku Przemysłu Motoryzacyjnego.
Jednocześnie przedsiębiorstwa z sektora TSL najczęściej spośród wszystkich branż wskazują na problemy z zatorami płatniczymi (50%) oraz niepewnością gospodarczą (64%). Utrzymują się również wysokie koszty pracownicze, które stanowią trwałą barierę rozwoju, zwłaszcza dla firm operujących w segmencie krajowym – zastrzega przedstawiciel Malcom Finance.
Pomimo poprawy bieżących wskaźników, oczekiwania dotyczące najbliższych miesięcy pozostają ostrożne. – Tylko 17% firm spodziewa się poprawy swojej sytuacji, a 20% przewiduje pogorszenie – wskazuje Wawrzkiewicz.
Skalę trudności dobrze ilustrują dane Krajowego Rejestru Długów. Na koniec sierpnia zadłużenie firm TSL sięgnęło 1,64 mld zł, co oznacza wzrost o 209 mln zł w porównaniu z rokiem ubiegłym i o 104 mln zł od początku roku. Liczba dłużników wyniosła 32,1 tys. i była o 1,2 tys. większa niż rok wcześniej. Średnie zadłużenie wzrosło w tym czasie z 46,6 tys. zł do 50,9 tys. zł. Największa część tego długu – 1,3 mld zł – przypada na transport drogowy towarów.
Największe zaległości mają jednoosobowe działalności gospodarcze – 932,6 mln zł, podczas gdy spółki prawa handlowego odpowiadają za 703,9 mln zł długu. To potwierdza tezę, że sytuacja najmniejszych firm, nieobecnych w statystykach GUS-u, jest znacznie trudniejsza niż większych przewoźników.
Największymi wierzycielami są firmy leasingowe i faktoringowe oraz banki (478,5 mln zł), wtórni wierzyciele (458,7 mln zł), dostawcy paliw (266,5 mln zł), towarzystwa ubezpieczeniowe (181,5 mln zł) oraz telekomunikacja (48,3 mln zł).
Analiza wiarygodności płatniczej, przeprowadzona przez KRD, pokazuje, że tylko 65,8 proc. firm transportowych posiada wysoką wiarygodność, 21,5 proc. – średnią, a 12,7 proc. – niską. Oznacza to, że co ósma firma w branży znajduje się w strefie wysokiego ryzyka niewypłacalności.
Według danych Centralnego Ośrodka Informacji Gospodarczej w pierwszym półroczu 2025 r. ogłoszono 207 upadłości firm, a transport i gospodarka magazynowa zajęły w tym zestawieniu czwarte miejsce. Jeszcze większym problemem są restrukturyzacje – do lipca było ich 2610, z czego 358 dotyczyło branży TSL, co również plasuje ją na czwartej pozycji.
Z deklaracji przewoźników wynika, że opóźnione płatności są drugą co do uciążliwości barierą w prowadzeniu biznesu (54 proc.). Tymczasem w Krajowym Rejestru Długów transportowcy umieścili jedynie 11,7 tys. dłużników z łącznymi zaległościami 197,7 mln zł. To stosunkowo niewiele w zestawieniu z 1,64 mld zł własnych zobowiązań branży. – Zleceniodawcy wymuszają często 60-, a nawet 90-dniowe terminy płatności, a przecież przewoźnicy codziennie ponoszą wysokie koszty działalności: zakupu paliwa, leasingu, wynagrodzeń kierowców czy opłat drogowych. Najmocniej odczuwają to jednoosobowe firmy, w których właściciel jest jednocześnie kierowcą i sam wypłaca sobie pensję. W praktyce oznacza to, że nierzadko pracuje za darmo, czekając na przelew od klienta za zrealizowaną usługę – zauważa prezes zarządu firmy windykacyjnej Kaczmarski Inkasso Jakub Kostecki.
W sierpniu wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury GUS dla transportu i gospodarki magazynowej wyniósł -0,4, podczas gdy w lipcu odnotowano 1,1 pkt. Z kolei Miesięczny Indeks Koniunktury opracowany przez Polski Instytut Ekonomiczny dla TSL spadł do 89,7 pkt z 100,8 pkt w lipcu.
W pierwszym półroczu 2025 r. transportem samochodowym przewieziono 115,99 mln ton ładunków, czyli o 13,4 proc. mniej niż rok wcześniej. Czerwiec okazał się najsłabszym miesiącem półrocza – 18,25 mln ton towarów oznacza spadek o 15,5 proc. w porównaniu z czerwcem 2024 roku, wynika z danych GUS.
