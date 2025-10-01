Nie widać poprawy zyskowności Grupy Wielton

Aktualizacja: 02.10.2025 00:27 Publikacja: 01.10.2025 09:22
Foto: Wielton
Grupa Wielton sprzedała 7 563 pojazdów, w porównaniu do 7 877 sztuk rok wcześniej zachowując pozycję na większości kluczowych europejskich rynków. Przychody Grupy wyniosły 1 035,1 mln zł w porównaniu do 1137,0 mln zł rok wcześniej, co oznacza spadek o 9 proc. rdr. Wynik EBITDA wyniósł -29,7 mln zł, w porównaniu do 20,2 mln zł przed rokiem, przy marży EBITDA na poziomie -2,9 proc. w porównaniu do 1,8 proc. rok wcześniej.
Od stycznia do czerwca 2025 roku Grupa straciła netto 104,7 mln zł wobec straty 40,6 mln zł przed rokiem. Strata w drugim kwartale jest tak samo duża jak w pierwszym. – W drugim kwartale br. zaburzona płynność finansowa wpłynęła negatywnie na nasze łańcuchy dostaw i efektywność produkcji. W związku z tym działania koncentrowaliśmy na obszarach zapewniających szybki spływ gotówki. Ponadto, w celu usprawnienia procesów zarządczych i kontrolnych rozpoczęliśmy optymalizację i częściową reorganizację struktury Grupy. Jestem przekonany, że nasze wszystkie aktywności i podjęte kroki przyczynią się do poprawy sytuacji Grupy Wielton w kolejnych miesiącach – prognozuje prezes zarządu Grupy Wielton Paweł Szataniak.
Na zmniejszonym o ponad 13 proc. rynku francuskim, z udziałami na poziomie 18,9 proc. spółka Fruehauf utrzymała pierwszą pozycję. W okresie styczeń czerwiec 2025 roku Grupa zachowała wielkość sprzedaży na poziomie 1426 pojazdów (spadek o 0,3 proc. rdr.) notując o 4,5 proc. rdr. mniejsze przychody ze sprzedaży ogółem na poziomie 213,1 mln zł. W pierwszym półroczu spółka Fruehauf nadal kontynuowała prace nad intermodalną naczepą furgonową.
W Polsce, gdzie rynek naczep i przyczep wzrósł o 4,1 proc. rdr., spółki Wielton, Langendorf oraz Fruehauf uplasowały się na trzeciej pozycji, odnotowując wzrost udziałów do 14,0 proc. z 13,0 proc. w pierwszym półroczu 2024 roku. Wielkość sprzedaży Grupy Wielton w Polsce wzrosła o niemal 13 proc. do 2043 sztuk. Przychody ze sprzedaży ogółem z rynku polskiego wyniosły 245,9 mln zł wobec 249,9 mln zł rok wcześniej.
Na większym o niemal 20 proc. rok do roku rynku brytyjskim, udziały spółki Lawrence David wzrosły do poziomu 6,2 proc, co pozwoliło jej awansować na 4 pozycję na rynku. Grupa Wielton sprzedała 1003 pojazdy w Wielkiej Brytanii (prawie 17 proc. mniej rdr.) co odpowiada 147,2 mln zł przychodów ze sprzedaży ogółem, w porównaniu do 156,6 mln zł rok wcześniej.
W Niemczech rynek naczep i przyczep zmniejszył się o niemal 20 proc. rdr. Na piątej pozycji w tym kraju z udziałami na poziomie 2,7 proc. uplasowały się spółki Langendorf oraz Wielton GmbH. Klienci w tym okresie zarejestrowali 566 pojazdów tych marek, czyli o 15,5 proc. mniej rdr. Łącznie Grupa Wielton na tym rynku sprzedała 637 pojazdów (o 11,7 proc. mniej rdr.), osiągając 107,4 mln zł przychodów ze sprzedaży ogółem wobec 127,6 mln zł w pierwszym półroczu 2024 roku.
W krajach Europy Środkowej i Wschodniej (CEE) w analizowanym okresie czasu odnotowano niewielki wzrost rynku (o 4 proc. rdr.). Udziały spółki Wielton wyniosły 5,7 proc. utrzymując ją na piątej pozycji na rynku. Łącznie Grupa sprzedała tam 650 sztuk pojazdów, czyli o niemal 23 proc. mniej rdr., osiągając przychody ze sprzedaży ogółem na poziomie 74,5 mln zł wobec 99,5 mln zł rok wcześniej.
Na rynku włoskim spółki Viberti, Fruehauf oraz Guillén uplasowały się na piątej pozycji z udziałami na poziomie 7,5 proc. Przy wzroście rynku we Włoszech o niemal 8 proc. rdr. Grupa w pierwszym półroczu 2025 roku sprzedała łącznie w tym kraju 726 sztuk, czyli o ponad 25 proc. więcej rok do roku. Przychody ze sprzedaży ogółem z rynku włoskiego wzrosły o niemal 19 proc. rdr. do poziomu 82,1 mln zł.
W Hiszpanii, gdzie w okresie styczeń-czerwiec 2025 roku rynek utrzymał się na podobnym rok do roku poziomie rosnąc o 2,3 proc rdr., spółka Guillén uplasowała się na siódmej pozycji z udziałami na poziomie 2,9 proc. W tym czasie Grupa odnotowała ponad 11-procentowy wzrost sprzedaży do 240 pojazdów. Po sześciu miesiącach br. przychody ze sprzedaży ogółem w Hiszpanii wyniosły 33,6 mln zł, wobec 28,9 mln zł przed rokiem. Spółka Guillén pracowała nad poszerzeniem portfolio o nowy model naczepy podkontenerowej z wywrotem oraz systemem ruchomej podłogi.
Polski rynek przyczep rolniczych wzrósł rok do roku o ponad 33 proc., a spółka Wielton Agro utrzymała 4 pozycję w kraju z udziałami na poziomie 6,3 proc. W pierwszym półroczu 2025 roku na 7 563 pojazdów sprzedanych przez Grupę Wielton, przyczepy rolnicze Wielton Agro stanowiły 435 sztuk, co oznacza ponad 26 proc. wzrost w porównaniu do pierwszych sześciu miesięcy 2024 roku. Przychody ze sprzedaży pojazdów tego typu wyniosły 38,6 mln zł wobec 31,3 mln zł w okresie styczeń-czerwiec 2024 roku.
Źródło: rp.pl
