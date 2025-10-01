Nie widać poprawy zyskowności Grupy Wielton

Grupa Wielton sprzedała 7 563 pojazdów, w porównaniu do 7 877 sztuk rok wcześniej zachowując pozycję na większości kluczowych europejskich rynków. Przychody Grupy wyniosły 1 035,1 mln zł w porównaniu do 1137,0 mln zł rok wcześniej, co oznacza spadek o 9 proc. rdr. Wynik EBITDA wyniósł -29,7 mln zł, w porównaniu do 20,2 mln zł przed rokiem, przy marży EBITDA na poziomie -2,9 proc. w porównaniu do 1,8 proc. rok wcześniej.

Od stycznia do czerwca 2025 roku Grupa straciła netto 104,7 mln zł wobec straty 40,6 mln zł przed rokiem. Strata w drugim kwartale jest tak samo duża jak w pierwszym. – W drugim kwartale br. zaburzona płynność finansowa wpłynęła negatywnie na nasze łańcuchy dostaw i efektywność produkcji. W związku z tym działania koncentrowaliśmy na obszarach zapewniających szybki spływ gotówki. Ponadto, w celu usprawnienia procesów zarządczych i kontrolnych rozpoczęliśmy optymalizację i częściową reorganizację struktury Grupy. Jestem przekonany, że nasze wszystkie aktywności i podjęte kroki przyczynią się do poprawy sytuacji Grupy Wielton w kolejnych miesiącach – prognozuje prezes zarządu Grupy Wielton Paweł Szataniak.

Główne rynki osłabione

Na zmniejszonym o ponad 13 proc. rynku francuskim, z udziałami na poziomie 18,9 proc. spółka Fruehauf utrzymała pierwszą pozycję. W okresie styczeń czerwiec 2025 roku Grupa zachowała wielkość sprzedaży na poziomie 1426 pojazdów (spadek o 0,3 proc. rdr.) notując o 4,5 proc. rdr. mniejsze przychody ze sprzedaży ogółem na poziomie 213,1 mln zł. W pierwszym półroczu spółka Fruehauf nadal kontynuowała prace nad intermodalną naczepą furgonową.

W Polsce, gdzie rynek naczep i przyczep wzrósł o 4,1 proc. rdr., spółki Wielton, Langendorf oraz Fruehauf uplasowały się na trzeciej pozycji, odnotowując wzrost udziałów do 14,0 proc. z 13,0 proc. w pierwszym półroczu 2024 roku. Wielkość sprzedaży Grupy Wielton w Polsce wzrosła o niemal 13 proc. do 2043 sztuk. Przychody ze sprzedaży ogółem z rynku polskiego wyniosły 245,9 mln zł wobec 249,9 mln zł rok wcześniej.