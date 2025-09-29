Korki na granicy z Białorusią

Zgodnie z planem granica z Białorusią została ponownie otwarta w czwartek, 25 września. – Od tego czasu pociągi są odprawiane na bieżąco, a proces idzie sprawniej niż zwykle – ocenia prezes spółki Symlog Bartosz Miszkiewicz.

Reklama Reklama

Oddział Celny w Terespolu odprawił od momentu otwarcia granicy polsko–białoruskiej (24/25 września) 90 pociągów towarowych na kierunku wjazdowym do Polski i tyle samo pociągów towarowych na kierunku wyjazdowych z Polski.

Czytaj więcej Firmy Przejęcie Orlen Paczka oczami analityków Warte kilkaset milionów złotych zapowiedziane przejęcie Orlen Paczka przez Pocztę Polską to dobra...

Miszkiewicz zauważa na granicy dużą mobilizację po stronie służb. – Obsada jest taka sama jak wcześniej (bez zwiększeń), mimo to odprawy idą bardzo sprawnie. Wydaje się, że obecnie większy ruch jest na przejściach kolejowych niż drogowych. Ogólnie jest spokojnie, praca wre i nie obserwujemy zatorów – stwierdza prezes Symlog.

Przypuszcza, że rozładowanie zatorów zajmie ze dwa tygodnie, jeśli tempo odpraw zostanie utrzymane. – Nasze kontenery dotarły na polską stronę w weekend; dziś je odbieramy i za chwilę będą w naszym magazynie dekonsolidacyjnym w Ożarowie Mazowieckim, skąd rozpoczniemy wydawanie przesyłek – informuje Miszkiewicz.