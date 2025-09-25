Gęściej na rynku poboru opłat EETS

Kierowca decydujący się na usługę EETS zawiera umowę z jednym, wybranym przez siebie dostawcą EETS, korzysta tylko z jednego urządzenia pokładowego (tzw. OBU), posiada jedno konto użytkownika oraz otrzymuje jedną fakturę za wszystkie przejazdy.

Wartość wpływów z elektronicznych opłat drogowych w EU jest szacowana w tym roku na 50 mld euro (w tym 640 mln euro w Polsce), a do 2032 roku przychody wzrosną do 85 mld euro, co wynika z zastępowania winiet elektronicznymi systemami poboru myta.

Za pośrednictwem urządzeń EETS pobieranych jest ok. 20 proc. opłat drogowych w UE. Z tej sumy 3 proc. trafia do operatorów EETS. Rynek operatorów opłat wyceniany jest na 3 mld euro i do 2033 roku podwoi się. W Europie działa 19 dostawców usługi EETS, a liczy się dwóch (włoski Telepass i niemiecki Toll4Europe) oraz kilku mniejszych jak francuski Axxes oraz czeski Eurowag.

Powszechnie używane urządzenia DKV i Shell należą do Toll4Europe i obie wymienione firmy są udziałowcami tej spółki. Także urządzenia pokładowe dystrybuowane przez ZMPD należą do Toll4Europe.

Czytaj więcej Systemy IT Jak szkolić armię kierowców? Transport sięga po najnowsze zdobycze techniki służące szkoleniu kierowców i maszynistów.

Data System planuje samodzielny podbój kolejnych krajów krok po kroku. – Szczegółowy harmonogram wejścia do kolejnych krajów pozostaje naszym wewnętrznym ustaleniem. Rozmowy z partnerami i instytucjami w Europie już trwają – zapewnia dyrektor Data System.