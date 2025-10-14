Reklama

Stabilizacja na rynku magazynowym

Na polskim rynku magazynowym połowa umów to renegocjacje. Budowa magazynów już nie będzie tak dynamiczna ja w ubiegłych latach, ale inwestorzy mogą liczyć na szybszy zwrot kapitału niż na innych rynkach.

Publikacja: 14.10.2025 17:09

Stabilizacja na rynku magazynowym

Magazyn logistyczny Prologis w Rudzie Śląskiej, marzec 2025

Foto: Prologis

Robert Przybylski

Rynek magazynowy w Polsce, pomimo ok. 7-8% tempa wzrostu zasobów rocznie w porównaniu z 12-15% jeszcze 2-3 lata temu, osiągnął zdrową stabilizację i pozostaje jednym z najszybciej rozwijających się rynków w Europie. – Obserwujemy lekką poprawę wynikającą z lepszego dopasowania stawek czynszowych do oczekiwań najemców. W lokalizacjach z większą dostępnością wolnej powierzchni wynajmujący coraz częściej oferują obniżki stawek oraz rozszerzone pakiety zachęt – wskazuje dyrektor Działu Powierzchni Przemysłowych i Magazynowych w firmie doradczej Newmark Polska Jakub Kurek. 

Coraz popularniejsze automatyczne magazyny
Roboty
Coraz popularniejsze automatyczne magazyny

O stabilizacji mówi także szef sprzedaży w 7R Damian Kołata. – Ogromna dynamika z lat 2021 – 2023, w czasie których wolumen magazynów wzrósł aż o 11 milionów metrów kwadratowych (20,65 mln do 31,68 mln) trudna będzie do powtórzenia, choć w bieżącym roku oddanych będzie do użytku łącznie kolejne dwa miliony metrów kwadratowych, a patrząc z perspektywy 2019 roku, polski rynek magazynowy jest dwukrotnie większy: wzrósł z 18,4 mln m kw. w 2019 roku do 36 mln m kw. po pierwszej połowie bieżącego roku – porównuje Kołata. 

Renegocjacje to połowa popytu

Przedstawiciel 7R dodaje, że popyt w coraz większym stopniu tworzony jest przez renegocjacje, niż ekspansje lub nowe umowy. – Dane za pierwszą połowę tego roku pokazują, że tzw. „net take-up” wynosi 50% (wyłączając jednorazową, ogromną transakcję sale-and-lease-back polskiej firmy produkcyjnej dla 264 000 m kw.) i jego udział w ogólnym najmie systematycznie spada z 77% notowanych w pierwszej połowie 2021 roku – zaznacza Kołata.  

Zapewnia, że klienci chcą rozmawiać o nowych najmach, ale muszą zobaczyć w nich wartość dodaną dla biznesu. – Zarówno pod kątem optymalizacji procesowej (np. dzięki konsolidacji powierzchni, nowego układu layoutu z pierwszą linią słupów 24 metry od doków, instalacji systemu DALI, większej izolacyjności wymaganych przepisami prawa), ale i kosztowej (niższy „total cost of ownership” w nowej lokalizacji, m.in. dzięki oszczędnościom operacyjnym czy niższym kosztom wahadeł transportowych) – wymienia Kołata. 

IRU: dekarbonizacja musi być ekonomicznie usprawiedliwiona
Elektromobilność
IRU: dekarbonizacja musi być ekonomicznie usprawiedliwiona

Popyt może wzrosnąć na skutek planów przeniesienia biznesu do Polski. – Notujemy ostatnio istotny wzrost zapytań oraz zawartych już umów najmu na okresy dłuższe, niż standardowe dotychczas 5 lat. Świadczy to o nadmienionej już wyżej stabilizacji, ale też o swego rodzaju pewności biznesowej rozwiązań, które są dzięki takim najmom implementowane – uważa Kołata.

Przyznaje, że pracuje nad kolejnymi projektami i potwierdza, że najemcy rozglądają się za nowymi powierzchniami. – Zawarcie umowy najmu trwa dłużej i wymaga istotnej dojrzałości, zrozumienia wzajemnych ryzyk i świadomości biznesowej obu jej stron – zastrzega przedstawiciel 7R. 

Polska nadal przyciąga kapitał

Widać też większy nacisk na niezawodność łańcuchów dostaw i ich regionalną dywersyfikację. – Polska jest jednym z głównych hubów logistycznych w Europie Środkowo‑Wschodniej i skutecznie konkuruje o nowych inwestorów. Naszymi atutami są strategiczne położenie, rozwinięta infrastruktura drogowa, duży rynek konsumencki oraz wysoki PKB w porównaniu z resztą Europy. Ponad 70 proc. zasobów to nowoczesne hale poniżej 10 lat, spełniające aktualne normy technologiczne i środowiskowe – podkreśla Kurek. 

W budowie znajduje się ok. 1,5 mln mkw., co daje Polsce przewagę nad większością rynków europejskich. – Deweloperzy przygotowują się na powrót nowego popytu, zabezpieczając działki w perspektywicznych lokalizacjach – zauważa przedstawiciel Newmark Polska. 

MAE: świetlana przyszłość biopaliw
Elektromobilność
MAE: świetlana przyszłość biopaliw
Powrót kapitału do rozmów dostrzega również właścicielka i partner zarządzająca AXI IMMO Renata Osiecka. Zastrzega, że odbywa się z dużo większą dyscypliną i świadomością ryzyka. – Polski rynek kusi atrakcyjnymi stopami kapitalizacji i inwestorzy w poszukiwaniu wyższych zwrotów coraz częściej podchodzą do transakcji. Tworzy się nowy porządek selektywny, oparty na jakości, danych i odpowiedzialnym podejściu do ryzyka. Dla uczestników rynku kluczowe będzie teraz tempo adaptacji do tych zmian, zarówno po stronie inwestorów, jak i deweloperów czy instytucji finansujących – przekonuje Osiecka. 

Źródło: rp.pl

