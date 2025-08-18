Na rynku magazynowym znikają rabaty i oferty specjalne

Na koniec czerwca 2025 zasoby nowoczesnej powierzchni magazynowej w Polsce wyniosły ponad 36 mln m kw. i były o 7% większe niż rok wcześniej. W pierwszym półroczu oddano do użytkowania 1,15 mln m kw. nowej powierzchni, z czego 59% w ciągu pierwszych trzech miesięcy. – Średni poziom wynajęcia nowych obiektów sięgnął 61%, przy czym magazyny dostarczane na rynek w drugim kwartale były zajęte aż w 80%, porównuje Head of Industrial w Savills Michał Chodecki.

Rynek magazynowy w Polsce rozwija się stabilnie i utrzymuje piątą pozycję w Europie pod względem dostępnej powierzchni. Do najważniejszych projektów ukończonych w II kwartale 2025 r. należy Park Szczecin VI (Dunikowo), który dostarczył na rynek 54,4 tys. mkw., a także Hillwood Grodzisk Mazowiecki (51,4 tys. mkw.) oraz Panattoni Park Sosnowiec Expo (53,7 tys. mkw.). – Rozwój rynku magazynowego w Polsce przyspiesza. W II kwartale 2025 roku do użytku oddano 468,4 tys. mkw. i zaczęto budowę kolejnych 657 tys. mkw. Oznacza to, że rozpoczęto o 47 proc. więcej nowych inwestycji niż w pierwszym kwartale tego roku. W sumie w kraju powstaje obecnie 1,47 mln mkw. powierzchni magazynowej, z czego 41 proc. w formie spekulacyjnej, a więc bez zadeklarowanego najemcy. To oznacza, że inwestorzy nie obawiają się braku popytu na nowe magazyny – podkreśla szef działu logistyczno-magazynowego w CBRE Michał Śniadała.

Należy jednak zauważyć, że powierzchnia w budowie jest o 26% mniejsza niż w ub.r.

Najemcy są ostrożni

Wartość transakcji inwestycyjnych w sektorze magazynowym osiągnął 694 mln euro, co oznacza wzrost o 135% r/r. Aż 40% całkowitej wartości inwestycji na rynku nieruchomości komercyjnych przypadło właśnie na segment magazynowo-produkcyjny. Ważną rolę odegrały transakcje typu sale & leaseback, a najbardziej spektakularna z nich, o wartości 253,5 mln euro, została sfinalizowana przez amerykański REIT Realty Income, który nabył dwa obiekty od Eko-Okien. – Inwestorzy konsekwentnie koncentrują się na nowoczesnych obiektach z długimi umowami najmu, zlokalizowanych w kluczowych hubach logistycznych – wskazuje Dyrektor Działu Rynków Kapitałowych, AXI IMMO Grzegorz Chmielak.