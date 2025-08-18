Reklama

Na rynku magazynowym znikają rabaty i oferty specjalne

Inwestorzy są nadal ostrożni, ale po pierwszej połowie roku widać, że magazyny w dobrych lokalizacjach stają się coraz droższe, rośnie liczba inwestycji spekulacyjnych.

Publikacja: 18.08.2025 17:47

Foto: Ideal Idea

Robert Przybylski

Na koniec czerwca 2025 zasoby nowoczesnej powierzchni magazynowej w Polsce wyniosły ponad 36 mln m kw. i były o 7% większe niż rok wcześniej. W pierwszym półroczu oddano do użytkowania 1,15 mln m kw. nowej powierzchni, z czego 59% w ciągu pierwszych trzech miesięcy. – Średni poziom wynajęcia nowych obiektów sięgnął 61%, przy czym magazyny dostarczane na rynek w drugim kwartale były zajęte aż w 80%, porównuje Head of Industrial w Savills Michał Chodecki.

Rynek magazynowy w Polsce rozwija się stabilnie i utrzymuje piątą pozycję w Europie pod względem dostępnej powierzchni. Do najważniejszych projektów ukończonych w II kwartale 2025 r. należy Park Szczecin VI (Dunikowo), który dostarczył na rynek 54,4 tys. mkw., a także Hillwood Grodzisk Mazowiecki (51,4 tys. mkw.) oraz Panattoni Park Sosnowiec Expo (53,7 tys. mkw.). – Rozwój rynku magazynowego w Polsce przyspiesza. W II kwartale 2025 roku do użytku oddano 468,4 tys. mkw. i zaczęto budowę kolejnych 657 tys. mkw. Oznacza to, że rozpoczęto o 47 proc. więcej nowych inwestycji niż w pierwszym kwartale tego roku. W sumie w kraju powstaje obecnie 1,47 mln mkw. powierzchni magazynowej, z czego 41 proc. w formie spekulacyjnej, a więc bez zadeklarowanego najemcy. To oznacza, że inwestorzy nie obawiają się braku popytu na nowe magazyny – podkreśla szef działu logistyczno-magazynowego w CBRE Michał Śniadała. 

Należy jednak zauważyć, że powierzchnia w budowie jest o 26% mniejsza niż w ub.r. 

Najemcy są ostrożni 

Wartość transakcji inwestycyjnych w sektorze magazynowym osiągnął 694 mln euro, co oznacza wzrost o 135% r/r. Aż 40% całkowitej wartości inwestycji na rynku nieruchomości komercyjnych przypadło właśnie na segment magazynowo-produkcyjny. Ważną rolę odegrały transakcje typu sale & leaseback, a najbardziej spektakularna z nich, o wartości 253,5 mln euro, została sfinalizowana przez amerykański REIT Realty Income, który nabył dwa obiekty od Eko-Okien. – Inwestorzy konsekwentnie koncentrują się na nowoczesnych obiektach z długimi umowami najmu, zlokalizowanych w kluczowych hubach logistycznych – wskazuje Dyrektor Działu Rynków Kapitałowych, AXI IMMO Grzegorz Chmielak. 

Udział kapitału lokalnego na rynku magazynowym pozostaje znikomy, w pierwszej części roku było to zaledwie 1,7 proc. – Dla porównania, inwestorzy krajowi odpowiadają za ponad 16 proc. całego wolumenu transakcji komercyjnych. Imponująca jest amerykańska aktywność inwestycyjna. Pięć transakcji z udziałem kapitału z USA odpowiadało za ponad 64 proc. całkowitego wolumenu – wskazuje dyrektorka zarządzająca Accolade w Polsce Joanna Sinkiewicz. 

Utrzymała się rosnąca liczba renegocjacji co przełożyło się na wynik popytu brutto, który na koniec czerwca br. wyniósł 2,95 mln mkw. (+10% r/r). Popyt netto, obejmujący wyłącznie nowe umowy i ekspansje, spadł o 17% r/r, osiągając 1,34 mln mkw. – Sytuacja popytowa w I poł. 2025 roku różniła się znacznie w zależności od regionu, przy czym obserwujemy naturalny wzrost liczby renegocjacji umów, co związane jest z wygaśnięciem kontraktów zawieranych w okresie największego boomu popytowego w latach 2020-2021. Firmy, szczególnie w obliczu niestabilnego otoczenia geopolitycznego i gospodarczego, coraz ostrożniej podchodzą do relokacji czy ekspansji – ocenia dyrektor Działu Powierzchni Przemysłowych i Logistycznych, AXI IMMO Anna Głowacz. 

Więcej pustostanów

Według ekspertów Newmark Polska, obecnie dostępna powierzchnia do wynajęcia w istniejących magazynach przekracza 2,9 mln mkw. i jest to najwyższy wolumen pustostanów w historii polskiego rynku. Z kolei obiekty pozostające w budowie oferują dodatkowo nieco ponad 600 000 mkw.

Współczynnik pustostanów od trzeciego kwartału 2023 roku utrzymuje się na poziomie powyżej 7,0%. Na koniec czerwca bieżącego roku udział powierzchni niewynajętej w całkowitych zasobach wyniósł 8,2%, co oznacza niewielki spadek o 0,3 p.p. kwartał do kwartału i o 0,1 p.p. w ujęciu rocznym. – Najwyższe poziomy wakatów zaobserwowano w województwach lubuskim (18,4%), świętokrzyskim (17,2%), pomorskim (10,7%) oraz dolnośląskim (10,2%), natomiast najniższym wskaźnikiem pustostanów charakteryzowały się województwa podlaskie (0%), warmińsko-mazurskie (0%) i opolskie (1,7%) – wymienia dyrektor Działu Powierzchni Przemysłowych i Magazynowych w firmie doradczej Newmark Polska Jakub Kurek.  

W dobrych lokalizacjach stawki rosną

Czynsze jednak rosną. – Obserwujemy lekki wzrost czynszów za najem powierzchni magazynowej w obiektach prime. Równolegle rosną także stawki efektywne, co wskazuje na ograniczoną skłonność właścicieli do udzielania rabatów i dodatkowych zachęt – wskazuje Śniadała. 

Czynsze bazowe w pierwszym półroczu pozostały stabilne – w przypadku standardowych obiektów typu big box, stawki wywoławcze kształtowały się w przedziale 3,50-6,75 euro/m kw./miesiąc, z najwyższymi pułapami osiąganymi w Warszawie, Krakowie i Trójmieście. – Widać wyraźne rosnące zainteresowanie firm produkcyjnych obiektami dostosowanymi indywidualnie do ich potrzeb, które najczęściej powstają w formule najmu długoterminowego. Ten trend jest szczególnie zauważalny w sektorach takich jak spożywczy, zbrojeniowy, nowoczesnych technologii oraz materiałów budowlanych. Z punktu widzenia rynku jest to pozytywny sygnał, zwłaszcza po okresie ograniczonej aktywności w ostatnich kwartałach – podkreśla Chodecki. 

Natomiast partner zarządzająca AXI IMMO Renata Osiecka prognozuje stabilizację rynku. – Przewidujemy zatem dalszy udział renegocjacji i wzrost znaczenia umów typu pre-let w najważniejszych hubach. Oczekujemy również dalszego wzrostu liczby transakcji inwestycyjnych, zwłaszcza portfelowych i typu sale & leaseback. Widzimy stopniowe dojrzewanie rynku, na którym dominuje pogłębiona analiza nad spekulacją, rośnie znaczenie ESG, w efekcie czego zawierane są dłuższe umowy – prognozuje Osiecka. 

 

