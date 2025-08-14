Wakacje z pouczeniem od inspektorów

Aktualizacja: 15.08.2025 03:34 Publikacja: 14.08.2025 16:12
GITD
Foto: GITD
Od ponad miesiąca trwa protest inspektorów GITD. „Pomimo trwającego sporu, inspektorzy GITD realizują swoje zadania, zarówno w zakresie kontroli prawidłowości uiszczania opłat drogowych jak i nadzoru nad prędkością” zapewnia w liście do redakcji Rzeczpospolitej biuro prasowe GITD. Tymczasem związkowcy wskazują, że kontrole są w większości „bezwynikowe”, czyli inspektorzy kończą je pouczeniem, a nie karą administracyjną lub mandatem.
Na dodatek związkowcy poinformowali, że Społeczny Inspektor Pracy zalecił wstrzymanie wyjazdów 15 pojazdów BKOE, które mają niesprawne sygnały pojazdu uprzywilejowanego. Biuro komunikacji GITD przypomina, że Inspekcja jest jedynie dysponentem pojazdów wykorzystywanych przez inspektorów BKOE do kontroli mobilnych. „Właścicielem pojazdów jest Ministerstwo Finansów. Resort ten odpowiedzialny jest tym samym za utrzymanie pojazdów w należytym stanie technicznym. Kierownictwo GITD wielokrotnie informowało MF o stwierdzonych usterkach w niektórych pojazdach, m.in. awarii świateł uprzywilejowania, wnioskując tym samym o niezwłoczne podjęcie działań zmierzających do zapewnienia prawidłowego ich działania. Zaznaczyć należy, że kontrola mobilna w zakresie uiszczania opłat za korzystanie z dróg płatnych bazuje przede wszystkim na systemie urządzeń stacjonarnych. Celem kontroli mobilnych jest jedynie uszczelnienie systemu” podkreśla biuro rzecznika Inspekcji.
Czytaj więcej
Kurierzy montują w Polsce każdego roku tysiące automatów paczkowych. Chcą przyciągnąć nimi do wsp...
Związkowcy przypominają, że w 85 proc. pojazdach nie działa system OCR do weryfikacji opłaty systemie e-Toll.
GITD przypomina, że spór zbiorowy pomiędzy ZOZ ZZITD i OZ NSZZ Solidarność a GITD trwa nieprzerwanie od lipca 2022 roku.
Były szef GITD Alvin Gajadhur zwrócił uwagę, że w piątek 1 sierpnia zniknęły popularne wśród dyżury telefoniczne inspektorów WITD, które służyły kierującym do wyjaśnienia wątpliwości. Biuro prasowe GITD wyjaśnia, że odwołanie dyżurów umożliwi skierowanie dyżurujących przy telefonie inspektorów do działań kontrolnych.
Inspektorat zapewnia, że „strona prowadzonych postępowań przez poszczególne WITD nadal może skontaktować telefonicznie się z WITD przez sekretariat”. Ponadto „na stronie GITD jaki i stronach WITD opublikowano odpowiedzi na najczęściej zadawane przez przewoźników i kierowców pytania”. GITD tłumaczy, że „rozmowy dotyczyły głownie zagadnień dotyczących meandrów pracy kierowców zawodowych, w szczególności sposobu zachowania się w codziennych, typowych sytuacjach drogowych”.
„Nadal działa Infolinia dotycząca spraw prowadzonych przez Biuro ds. Transportu Międzynarodowego GITD (zezwolenia, licencje, świadectwa kierowcy, zaświadczenia na przewozy na potrzeby własne, certyfikaty pojazdów i naczep) oraz CANARD” zaznacza biuro prasowe GITD. „Duża część pytań dotyczyła kompetencji kontrolnych wychodzących poza spektrum działania inspektorów WITD czyli zasad i procedur przy kontroli prędkości oraz systemu e-TOLL.”
Czytaj więcej
Grupa Clip wybuduje przeładunkowy terminal kolejowy w Małaszewiczach, który będzie obsługiwał prz...
GITD podkreśla, że „kierowca zawodowy zobowiązany jest, przed przystąpieniem do pracy, odbyć kurs kwalifikacji wstępnej (obowiązkowe szkolenie dla osób, które chcą zostać zawodowymi kierowcami autobusów lub ciężarówek) zakończone egzaminem, potwierdzającym znajomość zasad realizacji operacji transportowych. Ponadto, przedsiębiorca prowadzący działalność przewozową posiada niezbędne kwalifikacje potwierdzone certyfikatem kompetencji zawodowych w drogowym transporcie osób lub rzeczy. W każdym przedsiębiorstwie zatrudniona jest też osoba zarządzająca transportem, posiadająca odpowiednie kwalifikacje zawodowe do m.in. organizacji pracy kierowcy oraz sprawowania nad nim nadzoru, rzeczywiste i ciągłe kierowanie operacjami transportowymi przedsiębiorstwa”.
Warszawski Sąd Rejonowy umorzył sprawę Alvina Gajadhura oskarżonego przez Inspekcję o ujawnienie tajemnicy służbowej GITD we wpisach na X. Sąd stwierdził brak znamion przestępstwa. Wcześniej Prokuratura Okręgowa w Warszawie nie dopatrzyła się nieprawidłowości w zakupie 33 pojazdów pościgowych dla GITD i umorzyła postępowanie.
© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl
Od ponad miesiąca trwa protest inspektorów GITD. „Pomimo trwającego sporu, inspektorzy GITD realizują swoje zadania, zarówno w zakresie kontroli prawidłowości uiszczania opłat drogowych jak i nadzoru nad prędkością” zapewnia w liście do redakcji Rzeczpospolitej biuro prasowe GITD. Tymczasem związkowcy wskazują, że kontrole są w większości „bezwynikowe”, czyli inspektorzy kończą je pouczeniem, a nie karą administracyjną lub mandatem.
Branża leasingowa zapowiada poprawę popytu na tabor samochodowy i spodziewa się gospodarczego ożywienia.
Przewoźnicy z Polski i Rumunii znów inwestują w tabor, ale firmy z innych krajów ograniczają wydatki.
Popyt na transport drogowy jest tak niski, że przewoźnicy oferują usługi poniżej kosztów, aby zapewnić sobie nie...
Przewoźnicy, zniechęceni długim czasem oczekiwania na wypłatę odszkodowań za zmowę cenową producentów ciężarówek...
Z Wielunia wyjadą wojskowe Jelcze. Obniżenie popytu na rynku cywilnym spółka stara się nadrobić zamówieniami pań...
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas