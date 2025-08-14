Reklama

Wakacje z pouczeniem od inspektorów

Pracownicy GITD domagają się podwyżek, resort nie ma na nie pieniędzy, więc przedłuża się protest, inspektorzy nie wystawiają mandatów.

14.08.2025

GITD

Foto: GITD

Robert Przybylski

Od ponad miesiąca trwa protest inspektorów GITD. „Pomimo trwającego sporu, inspektorzy GITD realizują swoje zadania, zarówno w zakresie kontroli prawidłowości uiszczania opłat drogowych jak i nadzoru nad prędkością” zapewnia w liście do redakcji Rzeczpospolitej biuro prasowe GITD. Tymczasem związkowcy wskazują, że kontrole są w większości „bezwynikowe”, czyli inspektorzy kończą je pouczeniem, a nie karą administracyjną lub mandatem. 

Niesprawne samochody 

Na dodatek związkowcy poinformowali, że Społeczny Inspektor Pracy zalecił wstrzymanie wyjazdów 15 pojazdów BKOE, które mają niesprawne sygnały pojazdu uprzywilejowanego. Biuro komunikacji GITD przypomina, że Inspekcja jest jedynie dysponentem pojazdów wykorzystywanych przez inspektorów BKOE do kontroli mobilnych. „Właścicielem pojazdów jest Ministerstwo Finansów. Resort ten odpowiedzialny jest tym samym za utrzymanie pojazdów w należytym stanie technicznym. Kierownictwo GITD wielokrotnie informowało MF o stwierdzonych usterkach w niektórych pojazdach, m.in. awarii świateł uprzywilejowania, wnioskując tym samym o niezwłoczne podjęcie działań zmierzających do zapewnienia prawidłowego ich działania. Zaznaczyć należy, że kontrola mobilna w zakresie uiszczania opłat za korzystanie z dróg płatnych bazuje przede wszystkim na systemie urządzeń stacjonarnych. Celem kontroli mobilnych jest jedynie uszczelnienie systemu” podkreśla biuro rzecznika Inspekcji. 

Związkowcy przypominają, że w 85 proc. pojazdach nie działa system OCR do weryfikacji opłaty systemie e-Toll. 

GITD przypomina, że spór zbiorowy pomiędzy ZOZ ZZITD i OZ NSZZ Solidarność a GITD trwa nieprzerwanie od lipca 2022 roku. 

Bez dyżurów telefonicznych

Były szef GITD Alvin Gajadhur zwrócił uwagę, że w piątek 1 sierpnia zniknęły popularne wśród dyżury telefoniczne inspektorów WITD, które służyły kierującym do wyjaśnienia wątpliwości. Biuro prasowe GITD wyjaśnia, że odwołanie dyżurów umożliwi skierowanie dyżurujących przy telefonie inspektorów do działań kontrolnych. 

Inspektorat zapewnia, że „strona prowadzonych postępowań przez poszczególne WITD nadal może skontaktować telefonicznie się z WITD przez sekretariat”. Ponadto „na stronie GITD jaki i stronach WITD opublikowano odpowiedzi na najczęściej zadawane przez przewoźników i kierowców pytania”. GITD tłumaczy, że „rozmowy dotyczyły głownie zagadnień dotyczących meandrów pracy kierowców zawodowych, w szczególności sposobu zachowania się w codziennych, typowych sytuacjach drogowych”.

„Nadal działa Infolinia dotycząca spraw prowadzonych przez Biuro ds. Transportu Międzynarodowego GITD (zezwolenia, licencje, świadectwa kierowcy, zaświadczenia na przewozy na potrzeby własne, certyfikaty pojazdów i naczep) oraz CANARD” zaznacza biuro prasowe GITD. „Duża część pytań dotyczyła kompetencji kontrolnych wychodzących poza spektrum działania inspektorów WITD czyli zasad i procedur przy kontroli prędkości oraz systemu e-TOLL.” 

GITD podkreśla, że „kierowca zawodowy zobowiązany jest, przed przystąpieniem do pracy, odbyć kurs kwalifikacji wstępnej (obowiązkowe szkolenie dla osób, które chcą zostać zawodowymi kierowcami autobusów lub ciężarówek) zakończone egzaminem, potwierdzającym znajomość zasad realizacji operacji transportowych. Ponadto, przedsiębiorca prowadzący działalność przewozową posiada niezbędne kwalifikacje potwierdzone certyfikatem kompetencji zawodowych w drogowym transporcie osób lub rzeczy. W każdym przedsiębiorstwie zatrudniona jest też osoba zarządzająca transportem, posiadająca odpowiednie kwalifikacje zawodowe do m.in. organizacji pracy kierowcy oraz sprawowania nad nim nadzoru, rzeczywiste i ciągłe kierowanie operacjami transportowymi przedsiębiorstwa”. 

Bez znamion przestępstwa

Warszawski Sąd Rejonowy umorzył sprawę Alvina Gajadhura oskarżonego przez Inspekcję o ujawnienie tajemnicy służbowej GITD we wpisach na X. Sąd stwierdził brak znamion przestępstwa. Wcześniej Prokuratura Okręgowa w Warszawie nie dopatrzyła się nieprawidłowości w zakupie 33 pojazdów pościgowych dla GITD i umorzyła postępowanie. 

