Wakacje z pouczeniem od inspektorów

Od ponad miesiąca trwa protest inspektorów GITD. „Pomimo trwającego sporu, inspektorzy GITD realizują swoje zadania, zarówno w zakresie kontroli prawidłowości uiszczania opłat drogowych jak i nadzoru nad prędkością” zapewnia w liście do redakcji Rzeczpospolitej biuro prasowe GITD. Tymczasem związkowcy wskazują, że kontrole są w większości „bezwynikowe”, czyli inspektorzy kończą je pouczeniem, a nie karą administracyjną lub mandatem.

Niesprawne samochody

Na dodatek związkowcy poinformowali, że Społeczny Inspektor Pracy zalecił wstrzymanie wyjazdów 15 pojazdów BKOE, które mają niesprawne sygnały pojazdu uprzywilejowanego. Biuro komunikacji GITD przypomina, że Inspekcja jest jedynie dysponentem pojazdów wykorzystywanych przez inspektorów BKOE do kontroli mobilnych. „Właścicielem pojazdów jest Ministerstwo Finansów. Resort ten odpowiedzialny jest tym samym za utrzymanie pojazdów w należytym stanie technicznym. Kierownictwo GITD wielokrotnie informowało MF o stwierdzonych usterkach w niektórych pojazdach, m.in. awarii świateł uprzywilejowania, wnioskując tym samym o niezwłoczne podjęcie działań zmierzających do zapewnienia prawidłowego ich działania. Zaznaczyć należy, że kontrola mobilna w zakresie uiszczania opłat za korzystanie z dróg płatnych bazuje przede wszystkim na systemie urządzeń stacjonarnych. Celem kontroli mobilnych jest jedynie uszczelnienie systemu” podkreśla biuro rzecznika Inspekcji.

Związkowcy przypominają, że w 85 proc. pojazdach nie działa system OCR do weryfikacji opłaty systemie e-Toll.

GITD przypomina, że spór zbiorowy pomiędzy ZOZ ZZITD i OZ NSZZ Solidarność a GITD trwa nieprzerwanie od lipca 2022 roku.