Reklama

Grupa Clip inwestuje w nowy terminal

Grupa Clip wybuduje przeładunkowy terminal kolejowy w Małaszewiczach, który będzie obsługiwał przeładunki towarów z i do Chin.

Publikacja: 11.08.2025 21:49

Grupa Clip inwestuje w nowy terminal

Clip Intermodal

Foto: Clip Intermodal

Robert Przybylski

Nowy terminal został zaprojektowany z myślą o obsłudze dwóch głównych strumieni tranzytowych – z Chin do Europy oraz z Europy do Chin – i umożliwi zarówno przeładunki kolejowo-drogowe, jak i kolejowo-kolejowe, w tym między torem szerokim (1520 mm) a normalnym (1435 mm). Zakres inwestycji obejmuje budowę nowego układu torowego, modernizację torów przyjazdowo-odjazdowych, budowę placów i dróg wraz z pełną infrastrukturą techniczną, a także wyposażenie terminala w nowoczesne urządzenia przeładunkowe oraz systemy informatyczne najnowszej generacji. 

Czytaj więcej

W najbliższych tygodniach mogą spać ceny lotniczego frachtu
Lotniczy
W najbliższych tygodniach mogą spać ceny lotniczego frachtu

Unijne dofinansowanie budowy terminala CLIP w Małaszewiczach przekroczyło 50,8 mln zł (około 11,7 mln euro), co stanowi blisko 41 proc. wartości całego projektu, oszacowanego na 125,2 mln zł. Dofinansowanie przyznano w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO) w komponentach dotyczących zielonej, inteligentnej mobilności. Terminal CLIP w Małaszewiczach jest jednym z najważniejszych projektów infrastrukturalnych wspieranych z funduszy UE na polskim rynku logistycznym w 2025 rokuZa realizację projektu odpowiada TorKol, z którą Grupa Clio podpisała umowę 11 sierpnia. Zakończenie budowy planowane jest na czerwiec 2026 roku. 

Umowę podpisali: prezes Container Terminal Mala i CLIP Logistics Agnieszka Hipś oraz prezes Zarządu TorKol Sławomir Piątek. – To inwestycja o znaczeniu strategicznym zarówno dla Clip Group, jak i dla całej Polski. Terminal w Małaszewiczach stanie się jednym z kluczowych ogniw infrastruktury transportowej Unii Europejskiej i umocni naszą pozycję jako operatora nowoczesnej logistyki intermodalnej – przekonuje Agnieszka Hipś. 

W Małaszewiczach (woj. lubelskie) przeładowywane jest 90 proc. towarów przewożonych między Chinami i Europą. 

Reklama
Reklama

Grupa Clip buduje w Zabrzu kolejne centrum przeładunkowe, z zamiarem obsługi ruchu ukraińskiego. Całkowita wartość tego projektu wynosi 192,9 mln zł, z czego przyznane unijne wsparcie przekroczyło 72,4 mln zł. 

Łącznie Centrum Unijnych Projektów Transportowych przyznało w ostatnim czasie 781,6 mln zł dofinansowania na projekty intermodalne. 

Czytaj więcej

Ciekły gaz ziemny – przyszłość czy przeszłość transportu?
Innowacje w logistyce
Ciekły gaz ziemny – przyszłość czy przeszłość transportu?

Grupa Clip dysponuje terminalem w Swarzędzu, skąd obsługuje połączenia do Niemiec i Holandii. 

Branża kolejowa spodziewa się dobrego roku w przewozach intermodalnych. Już w pierwszym kwartale koleje przewiozły 680,7 tys. TEU o masie 6,63 mln ton. Jest to odpowiednio o 3,55 proc. więcej niż w tym samym okresie roku poprzedniego i 2,49 proc. mniej. Praca przewozowa zmalała o 3,88 proc. do 2,21 mld tkm, podał Urząd Transportu Kolejowego. 

Udział przewozów kontenerów w pracy kolei w Polsce sięgnął 16,56 proc. i jest to najwyższa wartość w historii polskich przewozów kolejowych.

© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl

Miejsca Regiony Azja Chiny Transport Transport Kolejowy Małaszewicze przewozy intermodalne transport intermodalny Centrum Unijnych Projektów Transportowych CUPT

Nowy terminal został zaprojektowany z myślą o obsłudze dwóch głównych strumieni tranzytowych – z Chin do Europy oraz z Europy do Chin – i umożliwi zarówno przeładunki kolejowo-drogowe, jak i kolejowo-kolejowe, w tym między torem szerokim (1520 mm) a normalnym (1435 mm). Zakres inwestycji obejmuje budowę nowego układu torowego, modernizację torów przyjazdowo-odjazdowych, budowę placów i dróg wraz z pełną infrastrukturą techniczną, a także wyposażenie terminala w nowoczesne urządzenia przeładunkowe oraz systemy informatyczne najnowszej generacji. 

Pozostało jeszcze 82% artykułu
2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Reklama
Restrukturyzacja intermodalnego gracza
Szynowy
Restrukturyzacja intermodalnego gracza
Citi Handlowy: Nawet 1200 zł płynie do Ciebie! Oferta ważna do 08.09.2025
Materiał Promocyjny
Citi Handlowy: Nawet 1200 zł płynie do Ciebie! Oferta ważna do 08.09.2025
Advertisement
Piętrowe pociągi za siedem miliardów złotych
Szynowy
Piętrowe pociągi za siedem miliardów złotych
Kolejarze będą manifestować na drogach
Szynowy
Kolejarze będą manifestować na drogach
Nowe intermodalne połączenia do Hiszpanii
Szynowy
Nowe intermodalne połączenia do Hiszpanii
Citi Handlowy: Zyskaj smartfon Motorola Moto G35! Oferta ważna do 25.08.2025
Materiał Promocyjny
Citi Handlowy: Zyskaj smartfon Motorola Moto G35! Oferta ważna do 25.08.2025
Advertisement
Kontenery nie pojadą na wschód
Szynowy
Kontenery nie pojadą na wschód
Nie tylko okna. VELUX Polska inwestuje w ludzi, wspólnotę i przyszłość
Materiał Promocyjny
Nie tylko okna. VELUX Polska inwestuje w ludzi, wspólnotę i przyszłość
Reklama
Reklama
e-Wydanie