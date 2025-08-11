Grupa Clip inwestuje w nowy terminal

Aktualizacja: 11.08.2025 21:55 Publikacja: 11.08.2025 21:49
Clip Intermodal
Foto: Clip Intermodal
Nowy terminal został zaprojektowany z myślą o obsłudze dwóch głównych strumieni tranzytowych – z Chin do Europy oraz z Europy do Chin – i umożliwi zarówno przeładunki kolejowo-drogowe, jak i kolejowo-kolejowe, w tym między torem szerokim (1520 mm) a normalnym (1435 mm). Zakres inwestycji obejmuje budowę nowego układu torowego, modernizację torów przyjazdowo-odjazdowych, budowę placów i dróg wraz z pełną infrastrukturą techniczną, a także wyposażenie terminala w nowoczesne urządzenia przeładunkowe oraz systemy informatyczne najnowszej generacji.
Czytaj więcej
Rząd USA zniósł zwolnienia celne de minimis w wysokości 800 dolarów dla przesyłek e-handlu z zagr...
Unijne dofinansowanie budowy terminala CLIP w Małaszewiczach przekroczyło 50,8 mln zł (około 11,7 mln euro), co stanowi blisko 41 proc. wartości całego projektu, oszacowanego na 125,2 mln zł. Dofinansowanie przyznano w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO) w komponentach dotyczących zielonej, inteligentnej mobilności. Terminal CLIP w Małaszewiczach jest jednym z najważniejszych projektów infrastrukturalnych wspieranych z funduszy UE na polskim rynku logistycznym w 2025 rokuZa realizację projektu odpowiada TorKol, z którą Grupa Clio podpisała umowę 11 sierpnia. Zakończenie budowy planowane jest na czerwiec 2026 roku.
Umowę podpisali: prezes Container Terminal Mala i CLIP Logistics Agnieszka Hipś oraz prezes Zarządu TorKol Sławomir Piątek. – To inwestycja o znaczeniu strategicznym zarówno dla Clip Group, jak i dla całej Polski. Terminal w Małaszewiczach stanie się jednym z kluczowych ogniw infrastruktury transportowej Unii Europejskiej i umocni naszą pozycję jako operatora nowoczesnej logistyki intermodalnej – przekonuje Agnieszka Hipś.
W Małaszewiczach (woj. lubelskie) przeładowywane jest 90 proc. towarów przewożonych między Chinami i Europą.
Grupa Clip buduje w Zabrzu kolejne centrum przeładunkowe, z zamiarem obsługi ruchu ukraińskiego. Całkowita wartość tego projektu wynosi 192,9 mln zł, z czego przyznane unijne wsparcie przekroczyło 72,4 mln zł.
Łącznie Centrum Unijnych Projektów Transportowych przyznało w ostatnim czasie 781,6 mln zł dofinansowania na projekty intermodalne.
Czytaj więcej
Transportowcy niechętnie patrzą na gazowe ciężarówki, jednak firmy paliwowe widzą w nich potencjał.
Grupa Clip dysponuje terminalem w Swarzędzu, skąd obsługuje połączenia do Niemiec i Holandii.
Branża kolejowa spodziewa się dobrego roku w przewozach intermodalnych. Już w pierwszym kwartale koleje przewiozły 680,7 tys. TEU o masie 6,63 mln ton. Jest to odpowiednio o 3,55 proc. więcej niż w tym samym okresie roku poprzedniego i 2,49 proc. mniej. Praca przewozowa zmalała o 3,88 proc. do 2,21 mld tkm, podał Urząd Transportu Kolejowego.
Udział przewozów kontenerów w pracy kolei w Polsce sięgnął 16,56 proc. i jest to najwyższa wartość w historii polskich przewozów kolejowych.
© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl
Nowy terminal został zaprojektowany z myślą o obsłudze dwóch głównych strumieni tranzytowych – z Chin do Europy oraz z Europy do Chin – i umożliwi zarówno przeładunki kolejowo-drogowe, jak i kolejowo-kolejowe, w tym między torem szerokim (1520 mm) a normalnym (1435 mm). Zakres inwestycji obejmuje budowę nowego układu torowego, modernizację torów przyjazdowo-odjazdowych, budowę placów i dróg wraz z pełną infrastrukturą techniczną, a także wyposażenie terminala w nowoczesne urządzenia przeładunkowe oraz systemy informatyczne najnowszej generacji.
Mająca siedzibę we Frankfurcie nad Menem spółka Helrom została zmuszona do restrukturyzacji. Jej pociągi nadal k...
PKP Intercity rozstrzyga jeden z kluczowych dla spółki przetargów na pociągi wielkopojemne. Drugi, na szybkie sk...
Kolejarscy związkowcy będą protestować przeciwko – jak to określili „antykolejowej polityce rządu”.
Unijne przepisy zmuszające nadawców do zmniejszenia emisji dwutlenku węgla sprzyjają rozwojowi oferty intermodal...
Kolejarze widzą szansę w przewozach intermodalnych, ale niejasne przepisy sankcyjne stawiają rozwój tej gałęzi t...
Wspiera edukację, lokalne społeczności oraz pracowników w ich trudnych życiowych momentach. Od 35 lat duński holding VKR – właściciel marek VELUX oraz spółek siostrzanych konsekwentnie pokazuje, że kapitał społeczny jest tak samo ważny jak kapitał finansowy.
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas