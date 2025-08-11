Grupa Clip inwestuje w nowy terminal

Nowy terminal został zaprojektowany z myślą o obsłudze dwóch głównych strumieni tranzytowych – z Chin do Europy oraz z Europy do Chin – i umożliwi zarówno przeładunki kolejowo-drogowe, jak i kolejowo-kolejowe, w tym między torem szerokim (1520 mm) a normalnym (1435 mm). Zakres inwestycji obejmuje budowę nowego układu torowego, modernizację torów przyjazdowo-odjazdowych, budowę placów i dróg wraz z pełną infrastrukturą techniczną, a także wyposażenie terminala w nowoczesne urządzenia przeładunkowe oraz systemy informatyczne najnowszej generacji.

Unijne dofinansowanie budowy terminala CLIP w Małaszewiczach przekroczyło 50,8 mln zł (około 11,7 mln euro), co stanowi blisko 41 proc. wartości całego projektu, oszacowanego na 125,2 mln zł. Dofinansowanie przyznano w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO) w komponentach dotyczących zielonej, inteligentnej mobilności. Terminal CLIP w Małaszewiczach jest jednym z najważniejszych projektów infrastrukturalnych wspieranych z funduszy UE na polskim rynku logistycznym w 2025 rokuZa realizację projektu odpowiada TorKol, z którą Grupa Clio podpisała umowę 11 sierpnia. Zakończenie budowy planowane jest na czerwiec 2026 roku.

Umowę podpisali: prezes Container Terminal Mala i CLIP Logistics Agnieszka Hipś oraz prezes Zarządu TorKol Sławomir Piątek. – To inwestycja o znaczeniu strategicznym zarówno dla Clip Group, jak i dla całej Polski. Terminal w Małaszewiczach stanie się jednym z kluczowych ogniw infrastruktury transportowej Unii Europejskiej i umocni naszą pozycję jako operatora nowoczesnej logistyki intermodalnej – przekonuje Agnieszka Hipś.

W Małaszewiczach (woj. lubelskie) przeładowywane jest 90 proc. towarów przewożonych między Chinami i Europą.