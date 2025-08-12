DHL goni konkurencję instalując automaty paczkowe

DHL eCommerce Polska ma już 7000 maszyn w całej Polsce. Oznacza to, że w ostatnich ośmiu miesiącach spółka zainstalowała 2 tys. maszyn. Doręczania paczek i nadania zwrotów w sieciach OOH cieszą się w Polsce ogromną popularnością.

Reklama Reklama

Jak wynika z najnowszego raportu DHL Online Shopper Trends Report, Polska jest jedynym krajem, w którym więcej kupujących (64%) wybiera automat paczkowy niż dostawy do drzwi. – Obserwujemy dalszy, dynamiczny rozwój segmentu dostaw out-of-home (OOH), który stanowi kluczowy element naszej strategii. Według najnowszego globalnego raportu DHL „E-Commerce Trends 2025”, aż 56% polskich konsumentów wybiera automaty paczkowe jako preferowaną formę dostawy, co plasuje Polskę w czołówce europejskich rynków pod względem popularności tego kanału – zaznacza CEO DHL eCommerce Polska Agnieszka Świerszcz.

Czytaj więcej Szynowy Grupa Clip inwestuje w nowy terminal Grupa Clip wybuduje przeładunkowy terminal kolejowy w Małaszewiczach, który będzie obsługiwał prz...

Kraj automatów paczkowych

Dla klientów e-commerce najbardziej pożądaną formą dostawy jest automat paczkowy, takie preferencje konsumentów pokazuje większość badań rynkowych. – DHL e-commerce, stara się jak najmocniej wchodzić w konkurencję z InPostem skupiając się na tym (B2C) segmencie rynku, co też pokazują zawierane umowy z takimi platformami jak Ali Express – przyznaje wiceprezes Last Mile Experts Mirek Gral.

Zaznacza, że należy pamiętać, że klienci/konsumenci wybierają najczęściej Paczkomaty ze względu na ich rozległą sieć, prawie czterokrotnie większą niż sieć DHL. – To właśnie dostępność (gęstość) maszyn, a w drugiej kolejności łatwość ich obsługi z aplikacją lub bez niej powoduje, że Paczkomaty są tak popularne. Drugi aspekt to ich pojemność, InPost od lat stawia automaty z dużą liczbą skrytek, co powoduje, że ich dostępność jest większa niż u konkurentów, w tym DHL – tłumaczy Gral.