DHL goni konkurencję instalując automaty paczkowe

Kurierzy montują w Polsce każdego roku tysiące automatów paczkowych. Chcą przyciągnąć nimi do współpracy największe platformy e-handlu.

Publikacja: 12.08.2025 10:49

Foto: DHL e-commerce

Robert Przybylski

DHL eCommerce Polska ma już 7000 maszyn w całej Polsce. Oznacza to, że w ostatnich ośmiu miesiącach spółka zainstalowała 2 tys. maszyn. Doręczania paczek i nadania zwrotów w sieciach OOH cieszą się w Polsce ogromną popularnością. 

Jak wynika z najnowszego raportu DHL Online Shopper Trends Report, Polska jest jedynym krajem, w którym więcej kupujących (64%) wybiera automat paczkowy niż dostawy do drzwi. – Obserwujemy dalszy, dynamiczny rozwój segmentu dostaw out-of-home (OOH), który stanowi kluczowy element naszej strategii. Według najnowszego globalnego raportu DHL „E-Commerce Trends 2025”, aż 56% polskich konsumentów wybiera automaty paczkowe jako preferowaną formę dostawy, co plasuje Polskę w czołówce europejskich rynków pod względem popularności tego kanału – zaznacza CEO DHL eCommerce Polska Agnieszka Świerszcz. 

 Kraj automatów paczkowych

Dla klientów e-commerce najbardziej pożądaną formą dostawy jest automat paczkowy, takie preferencje konsumentów pokazuje większość badań rynkowych. – DHL e-commerce, stara się jak najmocniej wchodzić w konkurencję z InPostem skupiając się na tym (B2C) segmencie rynku, co też pokazują zawierane umowy z takimi platformami jak Ali Express – przyznaje wiceprezes Last Mile Experts Mirek Gral. 

Zaznacza, że należy pamiętać, że klienci/konsumenci wybierają najczęściej Paczkomaty ze względu na ich rozległą sieć, prawie czterokrotnie większą niż sieć DHL. – To właśnie dostępność (gęstość) maszyn, a w drugiej kolejności łatwość ich obsługi z aplikacją lub bez niej powoduje, że Paczkomaty są tak popularne. Drugi aspekt to ich pojemność, InPost od lat stawia automaty z dużą liczbą skrytek, co powoduje, że ich dostępność jest większa niż u konkurentów, w tym DHL – tłumaczy Gral. 

InPost miał na początku sierpnia 27 tys. paczkomatów w Polsce, a tylko w tym roku zainstaluje ich w naszym kraju 3 tys. 

DPD Polska zainstalowała w maju 10-tysięczny automat paczkowy SwipBox Infinity. – Przekroczenie przez nas symbolicznego progu 10 tys. automatów paczkowych i systematyczny wzrost ich wykorzystania stanowi jasny sygnał, że konsumenci cenią sobie komfort i elastyczność, jaką daje sieć DPD Pickup – uważa dyrektor sprzedaży i marketingu, członek zarządu DPD Polska Łukasz Zembowicz. – Jako pierwsi na rynku zdecydowaliśmy się na automaty paczkowe, które nie potrzebują zewnętrznego źródła zasilania – dodaje Zembowicz. 

Sieć DPD Pickup rozwija się w tempie ok. 3 tys. automatów rocznie. Spółka podała, że do końca 2025 roku sieć DPD Pickup będzie liczyć ok. 35 tys. punktów i automatów paczkowych - w tym 12 tys. będą stanowić automaty paczkowe. 

Przyciąganie sieci

Przewiduje się, że przy rocznej stopie wzrostu na poziomie 9,63%, polski rynek e-commerce osiągnie do 2029 r. przychody w wysokości 36,13 miliarda dolarów. 96% polskich klientów robiących zakupy online - ankietowanych przez DHL twierdzi, że opcje dostawy mają wpływ na to, gdzie robią zakupy online. 

Większość przesyłek Cainiao trafia do maszyn DHL, na mocy porozumienia z 2023 roku i wspólnej inwestycji w automaty paczkowe, wartej 60 mln euro. 

W listopadzie 2024 roku DHL eCommerce Polska oraz Allegro ogłosiły strategiczne rozszerzenie współpracy, integrując automaty paczkowe DHL BOX 24/7, punkty odbioru paczek DHL POP i kuriera DHL z programem partnerskim Allegro Delivery. – Sytuacja jaką obserwujemy od wielu miesięcy daje jasny komunikat, że Allegro stara się za wszelką cenę uniezależnić od sieci InPost, lecz reakcje klientów pokazują, że nie wszyscy są zadowoleni z takiego obrotu sprawy – zastrzega wiceprezes Last Mile Experts. 

Dodaje, że Allegro systematycznie dokłada do oferty nowe opcje doręczeń poprzez sieci Orlen Paczka, wspomniany DHL e-commerce czy sieć punktów PUDO w sklepach Żabka. – Jednocześnie Allegro cały czas stara się rozbudować własną sieć dystrybucji opartą nie tylko na dostawach do domu, ale także do punktów PUDO oraz własnych automatów paczkowych Allegro ONE BOX – opisuje Gral.

Źródło: rp.pl

