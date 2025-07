Rynek magazynowy zaczyna dostrzegać Lubelszczyznę

Magazyn ADR mieści 500 palet. Przeznaczony jest dla alkoholi mających ponad 50-procentową zawartość spirytusu. Nowe centrum przejmie całość krajowych operacji logistycznych firmy i zatrudni 100 osób na 3 zmiany. W pełni operacyjnie zacznie działać na przełomie lipca i sierpnia. Zostanie wyposażone w zaawansowane rozwiązania technologiczne, w tym zautomatyzowaną linię do kompletacji palet typu „miks” opartą na algorytmach sztucznej inteligencji, automatyczny co-packing oraz flotę samojezdnych wózków AMR.Regały wysokiego składowania (VNA) obsługiwane są wózkami widłowymi VNA CROWN poruszającymi się po pętli indukcyjnej. – To jeden z najbardziej zaawansowanych technologicznie i ekologicznie centrów dystrybucyjnych w Europie Środkowo-Wschodniej – ocenia rozwiązania Head of Industrial & Logistics Agency E-Commerce CEE Cushman & Wakefield Polska Damian Kołata.

Wskazuje, że nowy obiekt obsługuje zarówno rynek krajowy, jak i międzynarodowy, dostarczając wyroby firmy na Islandię, do Tajwanu czy Singapuru, a pod kątem technicznym spełnia wszelkie najnowocześniejsze standardy ESG. – Dach magazynu i strefy ramp pokryto zielenią oraz sukulentami, a wokół posadzono ponad 360 drzew i łąki kwietne zamiast tradycyjnych trawników. Wdrożono także instalację fotowoltaiczną, a energia produkowana na miejscu wykorzystywana jest na bieżąco. Centrum zbiera deszczówkę i wykorzystuje szarą wodę, domykając ekologiczny obieg – wymienia Kołata.

Rynek lubelski

Lubelski rynek magazynowy od ponad dziesięciu lat rozwija się w sposób systematyczny i stabilny – zauważa dyrektor Działu Badań Rynkowych i Doradztwa, Lider ds. ESG, Newmark Polska Agnieszka Giermakowska.

Wylicza, że Lubelskie dysponujący ponad 454,6 tys. m kw. nowoczesnej powierzchni magazynowo-przemysłowej. W okresie 2015-2024 średnia roczna nowa podaż przekraczała 40 tys. m kw., co świadczy o rosnącym zainteresowaniu regionem. Rok 2024 zakończył się rekordowym wynikiem – popyt osiągnął poziom blisko 73 900 m kw.

Pierwszy kwartał 2025 roku przyniósł najwyższą od 2020 roku wielkość powierzchni pozostającej w budowie – 68,7 tys. mkw. – Po ukończeniu tych inwestycji całkowite zasoby magazynowe w rejonie Lublina zbliżą się do poziomu notowanego w województwie podkarpackim (odpowiednio 523 tys. mkw. wobec 549 tys. mkw.). W woj. podkarpackim nie są obecnie realizowane żadne inwestycje, natomiast rynek ten charakteryzuje się dużą obecnością projektów typu BTS (pod konkretnego najemcę) – porównuje Giermakowska.