Deweloperzy liczą na poprawę popytu na magazyny

Pierwszy kwartał 2025 przyniósł oznaki ożywienia rynku magazynowego. – W Prologis zawarliśmy w Polsce 20 umów najmu na powierzchnie w istniejących parkach logistycznych. Równolegle prowadzimy nowe inwestycje – m.in. w Rudzie Śląskiej, gdzie niedawno oddaliśmy do użytku nowy budynek. To pozwoliło nam przekroczyć próg 5 mln m kw. powierzchni operacyjnej w Europie Środkowej, a po niedawnym zakupie nieruchomości w Grodzisku Mazowieckim nasz portfel w regionie zbliża się już do 5,1 mln m kw. – podlicza Senior Vice President, Regional Head Prologis w Europie Środkowej Paweł Sapek.

Administracja ma więcej pracy

W ostatnich dwóch miesiącach Panattoni pozyskało ponad 130 mln euro na 5 projektów. Ożywienie na rynku nieruchomości magazynowych dostrzega administracja samorządowa. – Deweloperzy wznowili plany budowy magazynów. W obróbce administracyjnej jest 10 decyzji środowiskowych, prowadzimy poważne rozmowy na temat kolejnych projektów budowlanych – zaznacza zastępca burmistrza Strykowa Adam Kaźmierczak. Na ponad 150 mln zł przychodów gminy Stryków w 2025 roku, jedna trzecia pochodzi z logistyki.

Także Górny Śląsk przyciąga inwestycje magazynowe i staje się jednym z kluczowych centrów logistycznych dla Europy Środkowej. – Coraz więcej firm docenia możliwości, jakie oferuje nasz region – od dogodnych połączeń transportowych po wysokiej klasy obiekty magazynowe i produkcyjne – wskazuje prezydent Rudy Śląskiej Michał Pierończyk.

Prologis i powiększył ofertę powierzchni magazynowej i produkcyjnej w regionie Górnego Śląska do 563 000 m kw.