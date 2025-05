Największy najemca magazynów powiększy przewagę nad innymi branżami

Najważniejszy najemca

Sektor handlowy to ważna grupa najemców na rynku magazynowym. – Pomimo trudniejszego otoczenia makroekonomicznego, sieci handlowe należą do najbardziej aktywnych klientów na rynku magazynowym. W ubiegłym roku udział handlu w strukturze popytu netto wyniósł 29% i wzrósł o 15% względem 2023 r. Grupa ta była numerem jeden pod względem wolumenu nowo wynajętej powierzchni magazynowej w 2024 r. W liczbach bezwzględnych dało to łącznie ponad 980 tys. mkw. wynajętej powierzchni operacyjnej – podsumowuje dyrektor Działu Badań i Analiz Rynkowych AXI IMMO Monika Rykowska.

Dodaje, że cechą charakterystyczną tej grupy najemców jest wynajem dużych powierzchni przekraczających 10 tys. lub nawet 20 tys. m kw. Wybierają lokalizacje centralne, umożliwiające sprawną obsługę dużych rynków konsumenckich, czyli Polskę Centralną, okolice Warszawy, Dolny i Górny Śląsk.

Ekspert rynku logistycznego Grzegorz Lichocik upatruje największy potencjał wzrostu w firmach handlu e-commerce, a także dystrybucji towarów, gdzie duży udział ma również branża logistyczna.

Dla branży detalicznej pracują także wyspecjalizowani dostawcy usług logistycznych jak np. New Cold, Fresh Logistics lub ID Logistics, który w Polsce ma 29 centrów logistycznych i 14 centrów przeładunkowych, o powierzchni magazynowej ponad 1,3 mln m kw.

Polska Organizacja Handlu i Dystrybucji szacuje, że handel detaliczny i hurtowy w Polsce zatrudnia 2 miliony osób i generuje 16% PKB. – Z racji dużych zespołów wewnętrznych i dużego doświadczenia rynkowego sieci handlowe coraz częściej rezygnują z podmiotów zewnętrznych i decydują się na prowadzenie własnych operacji logistycznych i efektywnego zarządzania łańcuchem dostaw. Dodatkowo, szybki rozwój e-commerce miał wpływ na strategie logistyczne sieci handlowych, które coraz częściej wynajmują dodatkowe powierzchnie magazynowe dedykowane pod obsługę kanału e-commerce – zauważa Rykowska.