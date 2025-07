Agencje celne na unijnym celowniku

W przypadku OWDAC 2025 nie chodzi o to, by agencje celne nie odpowiadały w ogóle za błędne wykonanie usługi. – Chodzi o to by złagodzić bardzo rygorystyczne zasady odpowiedzialności, które obciążają agencje celne z mocy powszechnie obowiązujących przepisów prawa oraz by zmitygować odpowiedzialność agencji tak, by była współmierna do wynagrodzenia za wykonaną usługę – zauważa Magdalena Szumiło.

Przygotowany przez PISiL wzorzec nabiera znaczenia w kontekście przygotowywanego nowego Unijnego Kodeksu Celnego (nUKC). Kodeks wprowadza pojęcie „pojedynczej osoby odpowiedzialnej”, które zakłada, że jeden podmiot w łańcuchu dostaw będzie odpowiedzialny za zgodność towaru z przepisami celnymi i pozacelnymi (niefiskalnymi). – To czyni inicjatywę wydania OWDAG tym bardziej uzasadnioną. Niewykluczone, że po przyjęciu ostatecznej wersji Kodeksu Celnego trzeba będzie, dopiero co wydany dokument warunków aktualizować – przypuszcza przewodniczący PISiL Marek Tarczyński.

Monopolizacja rynku agencji celnych

W przypadku pośredniego przedstawicielstwa, agent celny reprezentujący agencję celną może być traktowany jako importer nawet jeśli nie jest właścicielem towaru ani jego producentem.

Oznacza to, że administracje skarbowe będą mogły pociągnąć do odpowiedzialności agencje celne (o ile koncepcja stanie się obowiązującym przepisem), szczególnie gdy agencje będą działać jako pośrednicy w imieniu podmiotów spoza UE.

Czyli agencje celne będą mogły odpowiadać nie tylko za dług celny, ale również za zgodność z przepisami niefiskalnymi. Biorąc pod uwagę zakres oraz ilość przepisów zapewnienie zgodności jest praktycznie niewykonalne bez specjalistycznej wiedzy z zakresu prawa: produktowego, środowiskowego, etykietowania, dostępu do danych technicznych i dokumentacji producenta.