Naczepy: klimat rynkowy dużo gorszy niż w ubiegłym roku

Analitycy tej firmy zaznaczają, że praktycznie wszystkie rodzaje naczep, od kurtynowych przeznaczonych do transportu drobnicy, przez chłodnie, wywrotki, podkontenerowe, aż po bardziej specjalistyczne mają problem ze sprzedażą w Polsce. Narasta również problem z brakiem odbioru już zamówionych i dostarczonych naczep. Jedynie furgony cieszą się większym zainteresowaniem, ale jest to efekt zakupów flotowych w Europie realizowanych przez duże firmy logistyczne, co nie jest bezpośrednio powiązane z aktualną sytuacją w transporcie. Klimat rynkowy jest określany jako gorszy, niż w roku ubiegłym, porównuje Expertdata w raporcie.

Wskazuje, że brak ożywania gospodarczego w Niemczech jako głównego odbiorcy polskiego eksportu ogranicza popyt na transport. Na razie sami Niemcy notują poważne załamanie rynku naczep: do maja włącznie sprzedano ich zaledwie 10 179 szt., co oznacza spadek aż o 19,4% r/r.