Fanom ciężarówek serce zabije mocniej

W sobotę 28 czerwca Scania zorganizowała zlot pojazdów swojej marki w Gdańsku, na błoniach Polsat Plus Arena. Podczas zlotu Pomorskiej Miss Scania marka świętuje swoje 30-lecie, a o tytuł Pomorskiej Miss Scania walczy kilkadziesiąt właścicieli i kierowców pojazdów Scania.

Formuła jest jednodniowa, natomiast trzy dni potrwa najsłynniejszy w Polsce zlot, czyli Master Truck Show. Od 18 do 20 lipca tłumy będą ciągnęły na lotnisku Aeroklubu Opolskiego w Polskiej Nowej Wsi koło Opola, na XXI edycję Master Truck Show.

To jedna z największych imprez wystawienniczo-rekreacyjnych tego typu, która przyciąga każdego roku widzów oraz przedsiębiorców z całej Europy. Blisko tysiąc malowanych i tuningowanych ciężarówek, do tego zabytkowe samochody ciężarowe, osobowe, autobusy, pojazdy militarne, motoryzacyjne gry, konkursy, pokazy lotnicze, jazdy terenowej, targi i wystawy.

Zlot ciężarówek Master Truck pod Opolem w 2024 roku. Foto: Master Truck

Sukces opolskiej imprezy zachęcił konkurentów do skopiowania wzorca. Od 01 do 03 sierpnia odbędzie się w Wasilkowie (Ośrodek Doskonalenia Techniki Jazdy przy ul. Dmowskiego 19) VI już edycja trzydniowego Zlotu Pojazdów Ciężarowych „Truck Show Podlasie”. Rozpocznie się od przejazdu kolumny ciężarówek z Jeżewa przez Białystok do Wasilkowa. W kolejnych dniach, poza wyborem najładniejszych (i najgłośniejszych) ciężarówek, na odwiedzających czekają także koncerty muzyczne.