Poprawa sprzedaży samochodów ciężarowych

Przewoźnicy z Polski i Rumunii znów inwestują w tabor, ale firmy z innych krajów ograniczają wydatki.

Publikacja: 07.08.2025 08:33

GDDKiA

Foto: GDDKiA

Robert Przybylski

W lipcu rejestracje nowych samochodów ciężarowych o dmc powyżej 3,5 ton wzrosły o 9,2 proc. rok do roku, do 2170 sztuk. Rejestracje ciągników siodłowych poprawiły się o 15 proc. do 1469 sztuk, wynika z danych Polskiego Związku Przemysłu Motoryzacyjnego. 

Po siedmiu miesiącach rejestracje samochodów ciężarowych są o 1,9 proc. mniejsze niż rok wcześniej, a ciągników siodłowych przekroczyły ubiegłoroczny wynik o 0,3 proc., podlicza PZPM. 

W Europie różnie

Jeszcze większy optymizm panuje wśród przewoźników rumuńskich. Liczba pojazdów ciężarowych i autobusów w rejestrze w czerwcu (najnowsze dane) wzrosła o 32,5 proc. w porównaniu z czerwcem 2024 r., przy czym liczba pojazdów ciężarowych powyżej 16 ton plus ciągniki odnotowała wzrost o 39,2 proc. do 962 sztuk, wynika z raportu rumuńskiego stowarzyszenia producentów i importerów aut APIA. 

Po drugiej stronie kontynentu panuje wśród przewoźników pesymizm. Według danych ANFAC, liczba rejestracji pojazdów użytkowych (w tym ciężarówek) wyniosła w Hiszpanii 2633 sztuki, co stanowi spadek o 8,5 proc. w porównaniu z tym samym miesiącem ubiegłego roku.

We Francji liczba zarejestrowanych ciężarówek o dmc pow. 5,1 ton zmalała o 3,3 proc. do 4,1 tys. sztuk, a od początku roku spadek wynosi 17,7 proc. do 26,3 tys. sztuk. Lipcowe rejestracje ciągników siodłowych wzrosły o 13,2 proc. do 2,1 tys. szt., ale od początku roku spadek wynosi 22,3 proc. (13,3 tys. szt.). Zatem widoczna jest postępująca z każdym miesiącem poprawa. 

Najgorzej sytuacja wygląda w Niemczech, gdzie pierwsze rejestracje nowych ciągników siodłowych sięgnęły w lipcu 2025 roku 2399 sztuk i były o 29,7 proc. mniejsze niż rok wcześniej. Od początku roku spadek sięgnął 23,2 proc. do 17 570 sztuk. 

Makroekonomia 

W lipcu PMI dla przetwórstwa wzrósł co prawda do 45,9 pkt z 44,8 pkt w VI i widać poprawę, lecz sytuacja pozostaje daleka od optymalnej. Analitycy PKO Research zaznaczają, że produkcja spadła 3. miesiąc z rzędu, a zamówienia eksportowe zanotowały najgłębszy spadek od 2 lat. Główny problem to słaby popyt zagraniczny, szczególnie w Niemczech. 

„Choć firmy patrzą nieco optymistyczniej na najbliższe miesiące, nadal tną zatrudnienie i zapasy, ograniczając zakupy najszybciej od jesieni 2023. Presję wywierają także rosnąca konkurencja z Azji oraz amerykańskie cła. Droga do wyjścia z dekoniunktury pozostaje wyboista” oceniają ekonomiście PKO Reserach. 

Pozytywną niespodziankę sprawiły lipcowe dane z Niemiec, gdzie indeks PMI wzrósł ostatecznie do 50,6 pkt. wobec 50,1 pkt. wg danych wstępnych i 49,7 pkt. w czerwcu. Jednak instytut ifo alarmuje, że nastroje w niemieckim przemyśle chemicznym znacznie się pogorszyły w lipcu. Wskaźnik Klimatu Biznesowego spadł do minus 19,2 punktu, z minus 9,5 punktu w czerwcu. Ocena bieżącej sytuacji spadła z minus 26,0 do minus 28,8 punktu, najniższego poziomu od dwóch lat.

Źródło: rp.pl

