Poprawa sprzedaży samochodów ciężarowych

W lipcu rejestracje nowych samochodów ciężarowych o dmc powyżej 3,5 ton wzrosły o 9,2 proc. rok do roku, do 2170 sztuk. Rejestracje ciągników siodłowych poprawiły się o 15 proc. do 1469 sztuk, wynika z danych Polskiego Związku Przemysłu Motoryzacyjnego.

Reklama Reklama

Po siedmiu miesiącach rejestracje samochodów ciężarowych są o 1,9 proc. mniejsze niż rok wcześniej, a ciągników siodłowych przekroczyły ubiegłoroczny wynik o 0,3 proc., podlicza PZPM.

W Europie różnie

Jeszcze większy optymizm panuje wśród przewoźników rumuńskich. Liczba pojazdów ciężarowych i autobusów w rejestrze w czerwcu (najnowsze dane) wzrosła o 32,5 proc. w porównaniu z czerwcem 2024 r., przy czym liczba pojazdów ciężarowych powyżej 16 ton plus ciągniki odnotowała wzrost o 39,2 proc. do 962 sztuk, wynika z raportu rumuńskiego stowarzyszenia producentów i importerów aut APIA.

Po drugiej stronie kontynentu panuje wśród przewoźników pesymizm. Według danych ANFAC, liczba rejestracji pojazdów użytkowych (w tym ciężarówek) wyniosła w Hiszpanii 2633 sztuki, co stanowi spadek o 8,5 proc. w porównaniu z tym samym miesiącem ubiegłego roku.