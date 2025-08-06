Reklama

InPost buduje największą paneuropejską sieć OOH dla e-commerce

Firmy kurierskie wydadzą miliony euro na automaty paczkowe, aby zdobyć rynek obsługi unijnego e-handlu, który w 2028 roku wart będzie prawdopodobnie 900 mld euro. Tempo rozwoju narzuca InPost.

Publikacja: 06.08.2025 19:01

InPost

Foto: InPost

Robert Przybylski

Grupa InPost ma po raz pierwszy w historii więcej maszyn paczkowych za granicą niż w Polsce. Sieć liczy ponad 54 300 urządzeń, z czego ponad 27 300 znajduje się na rynkach międzynarodowych. – Rok 2025 jest dla nas wyjątkowy – planujemy rozbudowę o kolejne 14 tys. Paczkomatów na wszystkich dziewięciu rynkach – zaznacza założyciel i prezes zarządu InPost Rafał Brzoska. Firma zamierza postawić 3 tys. maszyn w Polsce, 4 tys. we Francji i krajach Benelux, 4,5 tys. w Wielkiej Brytanii, 2 tys. na Półwyspie Iberyjskim i tysiąc we Włoszech. W całym 2025 roku grupa zainwestuje 1,8 mld zł, głównie w paczkomaty. – Każdy krok naszej międzynarodowej ekspansji potwierdza skuteczność modelu logistycznego, który stworzyliśmy w Polsce – zaznacza Brzoska i wskazuje, że operator jest numerem 1 we Francji (Mondial Relay), wiodącym graczem na Półwyspie Iberyjskim i intensywnie rośnie w Wielkiej Brytanii oraz we Włoszech. 

Po pierwszym kwartale liczba paczek obsłużonych przez operatora wzrosła o 12 proc. r/r do 272 mln sztuk. Przychody powiększyły się o 22 proc. do 3 mld zł.

Konkurencja też inwestuje

Konkurencja jednak nie zasypuje gruszek w popiele i szybko stawia automaty paczkowe. – Konkurencja będzie zauważalna, np. we Włoszech silnym konkurentem będzie konsorcjum Post Italiane wraz z DHL, które zadeklarowało w ub. roku chęć uruchomienia ok 10 000 automatów, podobnie Amazon, który stale rozbudowuje swoją sieć automatów paczkowych. Także w Wielkiej Brytanii połączone siły DHL i EVRI z ok 10 000 automatów (w tym automaty firmy Parcel Pending by QUADIENT współdzielone z innymi przewoźnikami) – wymienia wiceprezes Last Mile Experts Mirek Gral. 

Zastrzega, że inaczej ma się sytuacja w arenie wielu krajów europejskich, gdzie duzi operatorzy tacy jak DHL, DPD, GLS czy UPS nieustannie powiększają swoją obecność w tym obszarze. – Tutaj jednak dominuje model mieszany, czyli część automatów stawiana jest przez każdego z przewoźników na swoje potrzeby, a kolejną grupę stanowią maszyny współdzielone oferowane przez operatorów niezależnych. Taki model działa z powodzeniem w Austrii, Francji czy Hiszpanii – podaje przykład Gral.

Last Mile Experts podliczył w ostatnim raporcie, że na koniec 2024 roku w Polsce znajdowało się 45,3 tys. maszyn, we Francji 17,5 tys., w Wielkiej Brytanii 15,6 tys. i w Niemczech 16,3 tys. w podziale na operatorów logistycznych, najwięcej automatów miał Deutsche Post/DHL (55,4 tys.), InPost (47 tys.), DPD (40,6 tys.) oraz GLS (28,7 tys.). – Z naszych obserwacji oraz analiz rynku, które prowadzimy od 5 lat na potrzeby naszych raportów wynika, że coraz szybciej rozwijają się sieci automatów paczkowych firm niezależnych (sieci agnostyczne) które są współdzielone przez wielu przewoźników – dodaje wiceprezes LME. 

Przyznaje, że InPost konsekwentnie pracuje nad zwiększeniem swojej prezencji na wielu rynkach europejskich zarówno pod względem ilości obsługiwanych przesyłek jak i ilości paczkomatów zabezpieczając własne potrzeby. 

Największe podatki

InPost nie tylko inwestuje miliardy w automaty, ale – czym chwali się założyciel firmy – płaci też największe w Polsce podatki wśród firm branży. – W 2024 roku osiągnęliśmy rekordowe przychody 9,85 mld zł i zapłaciliśmy 375 mln zł podatku CIT (dla porównania za 2023 rok - 250 mln zł). To ponad 4× więcej niż CIT wszystkich zagranicznych firm kurierskich w Polsce łącznie (ok 90 mln zł) – porównuje Brzoska. 

Podaje przykład DHL e-commerce, który za 2024 rok w Polsce wpłacił 0 zł CIT. – Reszta globalnych kurierów (DPD, FedEx itp.) razem odprowadziła tylko kilkadziesiąt mln zł CIT. Wiele z tych firm oficjalnie nie wykazuje w Polsce zysków lub deklaruje minimalne, by unikać podatków, płacąc na rynkach macierzystych rekordowe podatki (DHL globalnie odprowadził równowartość 6 miliardów złotych poza Polską) – alarmuje Brzoska. 

Podkreśla, że na innych rynkach, na których działa jego firma, odprowadza podatki lokalnie i nie transferuje zysków do Polski. 

