Ograniczony budżet na refinansowanie wymiany tachografów

Doprecyzowanie terminów i warunków

Rzecznik MŚP Agnieszka Majewska postuluje uściślenie przesłanek, od których zależeć będzie wysokość pomocy, w tym zwłaszcza warunków otrzymania zwrotu całości poniesionych wydatków. Należy także wskazać podstawę i procedurę działania podmiotu udzielającego pomocy, by ograniczyć ryzyko uznaniowego rozpatrywania wniosków.

Projekt wprowadza pierwszeństwo udzielania pomocy – dla podmiotów posiadających nie więcej niż 10 pojazdów. Przepisy te wymagają jednak doprecyzowania, na przykład przez określenie terminu, od którego o pomoc będą mogli wnioskować wszyscy uprawnieni przewoźnicy drogowi. Co więcej, projekt nie zawiera informacji o terminie rozpatrzenia wniosku o pomoc ani też odesłania do innych przepisów, które powinny znaleźć zastosowanie w procedurze udzielania pomocy.

Rzecznik MŚP proponuje także, by przynajmniej w uzasadnieniu projektu wskazać termin, od którego można składać wnioski z powodu możliwego znaczenia kolejności ich wpływu.

Mniejsi przedsiębiorcy są zadowoleni z kryteriów udzielania pomocy. Duzi czują się pominięci. – Wg naszej opinii, pomoc w postaci rekompensaty powinna trafić do każdego przewoźnika – uważa prezes Ogólnokrajowego Stowarzyszenia Przewoźników Drogowych i Spedytorów „Podlasie” Karol Rychlik. Zaznacza, że uprawnione powinny być jedynie firmy, które działały na dzień wejście w życie rozporządzenia, czyli 20 sierpnia 2020 roku.

Małe fundusze

Problemem są niewielkie pieniądze. Agencja dysponuje na ten cel budżetem 76 mln euro. Ministerstwo infrastruktury szacowało, że koszt wymiany tachografów przekroczy 1,5 mld zł. Resort wskazuje, że firm mających do dziesięciu samochodów jest 31 775 i dysponują łącznie 108 857 samochodami ciężarowymi. Dodatkowo 2 487 podmiotów wykonujących międzynarodowy przewóz drogowy osób i użytkujących łącznie 8145 autobusów.

Wszystkich firm transportu drogowego towarów było w połowie 2025 roku 44,3 tys.– Przy ograniczonym budżecie, oznacza ono de facto usunięcie z programu tych przedsiębiorców, którzy ciężką, często kilkupokoleniową pracą, wyrzekając się konsumpcji zysków na rzecz inwestycji w tabor, technologię i w kadrę, zbudowali swoje firmy stanowiące dziś międzynarodową wizytówkę polskiej branży TSL Takie rozwiązanie jest bardzo złym sygnałem dla branży i stanowi przejaw dyskryminacji znacznej części środowiska przewoźników drogowych – uważa prezes Związku Pracodawców Transport Logistyka Polska Maciej Wroński.