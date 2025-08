Stawki transportowe niskie w całej Europie

Europejski rynek transportu drogowego zmaga się ze zmiennym popytem i niepewną sytuacją gospodarczą na świecie. Niewielki wzrost produkcji w niektórych krajach europejskich nieznacznie podniósł stawki kontraktowe w Europie Zachodniej. W Polsce są nadal niskie z powodu dużej nadpodaży usług transportowych.

Dobrą informacją jest wykazywanie oznaki stabilizacji produkcji, a w fabrykach strefy euro nawet zaczęła rosnąć w czerwcu, liczba nowych zamówień stabilizuje się. Transport drogowy między głównymi gospodarkami (Niemcami, Francją, Polską, Włochami i Hiszpanią) odnotował odbicie od najniższego poziomu z grudnia 2024 roku, jednak tonaż międzynarodowej wymiany między tymi gospodarkami jest niższy w porównaniu z rokiem 2024.

Wskaźniki stawek kontraktowych i spot zbiegły się na poziomie 132,2 w drugim kwartale 2025 r. Referencyjny wskaźnik stawek spot spadł o 2,2 punktu kwartał do kwartału (kw/kw), podczas gdy wskaźnik stawek kontraktowych wzrósł nieznacznie o 1,2 punktu w tym samym okresie, wynika z badania przeprowadzonego przez Upply, Ti oraz IRU. – Zbliżenie się stawek chwilowych i kontraktowych odzwierciedla kruchą równowagę na europejskim rynku przewozów drogowych. Pomimo wczesnych oznak ożywienia, popyt pozostaje umiarkowany, a presja na rynek spot jest zatem niska. Jednocześnie rynek kontraktowy odnotował niewielki wzrost w II kwartale, ale patrząc na historię ostatnich dwóch lat, możemy zauważyć, że wskaźnik pozostał dość stabilny. Biorąc pod uwagę słaby popyt, przewoźnicy mają trudności z przeniesieniem pełnego wzrostu kosztów operacyjnych na klientów. Osłabia to potencjał inwestycyjny, co może prowadzić do trudności z dostępem do niego w momencie wyraźniejszego ożywienia – ostrzega dyrektor zarządzający Upply Thomas Larrieu.

Stawki chwilowe spadają drugi kwartał z rzędu i znajdują się na najniższym poziomie od końca 2023 roku, co odzwierciedla słabszy popyt konsumpcyjny. Podczas gdy wzrost sprzedaży detalicznej artykułów spożywczych i produkcja żywności nadal rosną, ogólne nastroje w handlu detalicznym słabną.