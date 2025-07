Tachografy wprowadzane na raty

Montaż tzw. inteligentnych tachografów jest efektem wprowadzenie Pakietu Mobilności I. – Weryfikacja autentyczności komunikatów nawigacyjnych daje inspektorom gwarancję, że dane o przejechanych kilometrach, prędkości i pozycji pojazdu (np. załadunkach i rozładunkach) pochodzą z uwierzytelnionego źródła – wyjaśnia Cieślak.

Tymczasem z najnowszej analizy Inelo i Eurowag, wykorzystującej dane z ponad 10 tys. tachografów w pojazdach realizujących transport międzynarodowy wynika, że trzy czwarte pojazdów zostało już wyposażonych w nowe tachografy G2V2. – Z naszych danych wynika, że część przedsiębiorstw odłożyło decyzję o wymianie na ostatnią chwilę, co jest bardzo ryzykownym działaniem. Nadal 25 proc. pojazdów jeszcze nie spełniło wymogów i to jest grupa, która już teraz powinna podjąć niezbędne kroki, jeśli zamierza w dalszym stopniu wykonywać międzynarodowy transport. Polscy przewoźnicy przyzwyczaili nas do takiego działania. Podobne sytuacje miały miejsce w przypadku wprowadzenia systemu opłat drogowych e-TOLL czy przy poprzedniej wymianie najstarszych tachografów G1 do końca 2024 roku – przypomina ekspert ds. rozwoju i szkoleń, Inelo z Grupy Eurowag Mateusz Włoch, ekspert ds. rozwoju i szkoleń, Inelo z Grupy Eurowag.

Kary do kilkunastu tysięcy euro

Przypuszcza, że część firm transportowych może świadomie rezygnować z wymiany, bo planuje sprzedaż pojazdów lub zamierza ograniczyć działalność wyłącznie do rynku krajowego, gdzie nie dotyczy obowiązek wymiany tachografów. – Trzeba wziąć pod uwagę również niewielki margines błędu w statystykach i przypadki omyłkowego wpisania przez kierowcę innego państwa niż Polska w transporcie krajowym, lecz takie zdarzenia są sporadyczne i znacząco nie wpływają na całościowy obraz sytuacji – dodaje Włoch.

Ostatnim dniem, w którym można jeszcze wykonywać przewozy poza granicami Polski z dotychczasowym tachografem jest 18 sierpnia 2025. – Za brak wymiany tachografu przewoźnik naraża się na sankcje, które wynoszą nawet do 12 tysięcy złotych w Polsce w przypadku kontroli drogowej, a za granicą mogą sięgać od kilkuset do kilkudziesięciu tysięcy euro w zależności od danego kraju. Mandat może również otrzymać osoba zarządzająca transportem oraz kierowca ciężarówki. Poza karami finansowymi pojawia się też ryzyko utraty kontraktów i konieczność czasowego wycofania pojazdu z eksploatacji, a co najważniejsze brak wymaganej wersji tachografu może wiązać się z rozpoczęciem postępowania w sprawie oceny dobrej reputacji przewoźnika, a w rezultacie nawet i zawieszeniem licencji transportowej. Są to realne straty finansowe i wizerunkowe – ostrzega Włoch.

Ministerstwo Infrastruktury zapewnia, że jesienią pojawi się program zwrotu części kosztów wymiany tachografów.