Porty w Europie pracują na pełnych obrotach

Zgodnie z prognozami mniejsze ilości odnotowano w przypadku węgla, jego przeładunki sięgnęły 2,9 mln ton, o 12,4 proc. mniej w porównaniu z analogicznym okresem roku ub. Zmalały także przeładunki zbóż, do nieco ponad 1,1 mln ton, co oznacza spadek o 26 proc. – Port Gdańsk konsekwentnie i pragmatycznie buduje swoją pozycję lidera w regionie Morza Bałtyckiego. Dynamiczny rozwój segmentu kontenerowego, stabilna pozycja w przeładunkach paliw oraz wzrost w grupie ładunków masowych pokazują, że elastycznie reagujemy na zmiany w otoczeniu gospodarczym, społecznym i geopolitycznym – podkreśla prezes Portu Gdańsk Dorota Pyć. – To wszystko przekłada się na stabilną sytuację finansową spółki i jest potwierdzeniem, że inwestycje w infrastrukturę portową, technologie i nowe kierunki logistyczne przynoszą wymierne efekty i budują odporność Portu Gdańsk dzisiaj i na przyszłość – wskazuje prezes.

Rentowność sprzedaży netto ukształtowała się na poziomie 56 proc., a wypracowany w ciągu półrocza zysk netto wyniósł 179,6 mln zł, co oznacza wzrost o 40 proc. w porównaniu do analogicznego okresu 2024 roku.

Więcej kontenerów w Antwerpii

W pierwszym półroczu 2025 roku całkowite przeładunki portu Antwerpia-Brugia wyniosły 137,2 mln ton, co stanowi spadek o 4,3 proc. w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku.

Czytaj więcej Szynowy Piętrowe pociągi za siedem miliardów złotych PKP Intercity rozstrzyga jeden z kluczowych dla spółki przetargów na pociągi wielkopojemne. Drugi...

Wyróżniającym się trendem jest ciągły wzrost handlu ze Stanami Zjednoczonymi, wzmacniający silną pozycję portu Antwerpia-Brugia na szlakach transatlantyckich.

Ruch kontenerowy utrzymał się na dobrym poziomie, wzrastając o 3,6 proc. w tonażu (do 77 mln ton) i 3,7 proc. w TEU (6,91 mln TEU) w porównaniu z pierwszą połową 2024 r. Jednak utrzymujące się zatory obciążają przepustowość terminali; wyzwanie to odczuwalne jest w całej północno-zachodniej Europie. Do ich powstania przyczynia się kilka czynników.