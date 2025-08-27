Reklama

Większe przeładunki, ale niskie ceny frachtów morskich

Specjaliści przewidują dalszy spadek morskich stawek za przewozy kontenerów, ponieważ prognozują przewagę podaży statków nad ładunkami.

Publikacja: 27.08.2025 17:40

Foto: Baltic Hub

Robert Przybylski

Po półroczu największym portem kontenerowym świata pozostaje Szanghaj (27,06 mln TEU, o 6,1 proc. więcej niż w pierwszej połowie 2024 roku). Na drugim miejscu znalazł się Singapur (21,72 mln TEU, wzrost o 7,2 proc.) a na trzecim Ningbo-Zhousan (Chiny), w którym przeładowano 19,16 mln TEU, co oznacza 9,9-procentowy przyrost. 

W pierwszej dziesiątce znalazło się 6 chińskich portów, podsumowuje Alphaliner, który przygotował statystyki. 

Hamburg rośnie

Na dziesiątym miejscu uplasował się Dubaj (7,77 mln TEU, 6-procentowy wzrost), uwagę jednak zwraca dynamika wzrostu portu Tanjung Pelepas, którego przeładunki powiększyły się o 15,4 proc. do 6,87 mln TEU. Port umocnił pozycję w dwudziestce największych na świecie (miejsce 14, awans o dwa oczka), dzięki pełnieniu roli globalnego centrum przeładunków dla aliansu Gemini, stworzonego przez Hapag-Lloyd oraz Maersk. 

Maleje znaczenie portu Hong Kong, który znalazł się na 15 miejscu rankingu, z wynikiem 6,53 mln TEU, o 3,4 proc. gorszym od ubiegłorocznego. 

Spośród europejskich portów Rotterdam znalazł się na 12 miejscu z przeładunkami 7,03 mln TEU (poprawa o 2,7 proc.), przed Anwerpią-Brugią, które obsłużyły 6,91 mln TEU, o 3,7 więcej niż rok wcześniej. Hamburg zanotowany na 24 miejscu przeładował 4,2 mln TEU, o 9,3 proc. więcej niż w pierwszej połowie 2024 roku. 

Kluczowe europejskie porty kontenerowe zwiększyły przeładunki w pierwszej połowie 2025 roku. Po wzroście o 3,7%, dziesięć największych portów kontenerowych UE przeładowało łącznie 33,2 mln TEU w pierwszej połowie 2025 roku.

W pierwszej połowie 2025 roku polskie terminale kontenerowe przeładowały łącznie 1,88 mln TEU, notując bardzo silny wzrost o 20,7 proc. rok do roku i ustanawiając nowy rekord. Port Gdańsk (Baltic Hub): 1,28 mln TEU (poprawa o 14 proc. r/r), głównie dzięki otwarciu terminala T3 oraz uruchomieniu nowych serwisów żeglugowych (Gemini, Premier Alliance). 

Wyścig po ładunki

Rozpoczął się wyścig o ładunki między przewoźnikami, gdyż przewozy zmalały, a wzrost floty osiągnął nowy rekord. Armatorzy w sojuszach rozważają różne taktyki, aby przeciwdziałać spadkowi cen frachtów. Wg światowego wskaźnika cen przewozów kontenerów Drewry World, ceny w tym tygodniu zmalały o 4 proc. do 2250 dolarów za kontener 40-stopowy (FEU). 

Światowy wskaźnik kontenerowy Drewry (WCI) spada dziesiąty tydzień z rzędu. Nieprzewność zaczęła się po ogłoszeniu ceł w USA w kwietniu, co spowodowało gwałtowny wzrost stawek od maja do początku czerwca. Następnie rynek odnotował silny spadek do połowy lipca, po czym trend spadkowy wyhamował, a tempo spadku znacznie wyhamowało.

Stawki spot na linii Azja–Europa zmalały w tym tygodniu, na linii Szanghaj–Rotterdam o 6 proc. (2973 dol./FEU), a na linii Szanghaj–Genua o 3 proc. (2978 dol./FEU). 

Pomimo dużego popytu i opóźnień w portach Europy, rosnąca nadwyżka mocy przewozowych statków wpływa na spadek stawek spot na tym szlaku handlowym. W związku z tym Drewry spodziewa się dalszego spadku stawek spot w nadchodzących tygodniach.

Źródło: rp.pl

