Krok bliżej do terminala kontenerowego w Świnoujściu

Koleje remontują szlaki do portu

Do tego rozpocznie się jesienią, po opracowaniu planów, remont blisko 270 km możliwe, że najważniejszej trasy kolejowej na kresach zachodnich, czyli nadodrzanki. Trasa łączy południe kraju ze Świnoujściem i Szczecinem. Wart 500 mln zł (netto) remont zakończy się w drugiej połowie 2026 roku. – 100 km/h dla towarówek zmierzających do portów i skrócenie czasów przejazdu dla pasażerów podróżujących ze Szczecina do Wrocławia o 40 minut – podkreśla wiceminister infrastruktury Piotr Malepszak.

W 2024 roku PKP PLK zakończyła wartą ponad 1,5 mld zł modernizację w Szczecinie i Świnoujściu 96 km torów, 84 km sieci trakcyjnej, wymiana 285 rozjazdów oraz przebudowa mostu nad rzeką Parnicą i 3 wiaduktów kolejowych w Szczecinie.