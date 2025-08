Ekościema w logistyce na cenzurowanym

Kara finansowa byłaby ogromnym ciosem tych firm. – Niezależnie od efektów końcowych postępowania UOKiK, jest to wyraźny sygnał dla wszystkich firm (nie tylko z e-commerce), że nie tylko tzw. greenwashing będzie piętnowany w Polsce, ale także nierzetelna komunikacja działań proekologicznych. Mam jednak nadzieję, że nie wywoła to efektu wycofania i firmy przestaną stosować rozwiązania bardziej przyjazne środowisku. Byłoby to niekorzystne dla nas wszystkich – ostrzega prof. Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu Arkadiusz Kawa.

Może pojawić się efekt mrożący i przykładowo zniechęcać do inwestowania w auta elektryczne. – Często powodują one wyższe koszty niż tradycyjne auta, bo, jak widzimy z komunikatu UOKiK, ich posiadanie nie uprawnia do mówienia o tym, że jest się eko. Trzeba jednak spojrzeć na to bardziej globalnie. Jest coraz większy nacisk różnych interesariuszy, żeby stosować proekologiczne rozwiązania (np. żeby dostać dotację, kredyt) – zaznacza Kawa.

Prezes Polskiego Związku Przemysłu Motoryzacyjnego Jakub Frasyś nie sądzi, aby zarzuty UOKiK wpłynęły na sprzedaż lekkich samochodów elektrycznych, bo dotyczą nierzetelnej reklamy, a nie pojazdów.

Korzyści nie do wyliczenia

Komunikat UOKiK wzbudził w branży mieszane emocje. – Z jednej strony dobrze, że wreszcie zwrócono uwagę na to, że marketing (niezależnie od tego, jak jest w tych firmach) zbyt swobodnie posługuje się hasłami związanymi z eko. Zawsze mnie dziwiło, że działania związane z CSR, zrównoważonym rozwojem itp. w wielu firmach jest domeną osób związanych z marketingiem. To z założenia źle wróży – ocenia profesor UE w Poznaniu.

Zaznacza, że nie podejrzewa o złe intencje firm w tych konkretnych przypadkach. Uważa, że dość zaskakująca jest forma komunikatu. – Chodzi o sformułowania typu „ekościema”, „hasła malujące każdy przekaz na zielono”; „automat paczkowy nie prowadzi fotosyntezy”. Ale może taka była jego intencja, żeby w „luzacki” sposób trafić do odbiorców – zastanawia się prof. UE w Poznaniu.