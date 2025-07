Prób długich zestawów nie będzie

Plan nadal aktualny

Izba przygotowała kompleksowy, wieloetapowy plan wprowadzania rozwiązań klasy EMS, rozpisany na lata. – Do jego przygotowania zaangażowaliśmy czołowych ekspertów reprezentujących środowisko praktyków, jak i naukowców. Pod koniec roku 2024 sprawy wydawały się nabierać tempa, czego przejawem było zwrócenie się do nas przez Ministerstwo o opracowanie szczegółowej listy tras w Polsce, na których testy EMS mogłyby być prowadzone. Na marginesie – na to zadanie został nam wyznaczony termin zaledwie kilku (!) dni, tuż przed świętami Bożego Narodzenia. Również temu podołaliśmy, biorąc ówczesne ruchy MI za dobrą monetę, widząc w nich szansę na przeprocedowanie sprawy w okresie prezydencji Polski w Radzie UE – zaznacza Gębski.

Alarmuje, że polski transport staje się niekonkurencyjny. Długie zestawy dopuszczone są już w dziesięciu unijnych państwach. Podkreśla, że plan wprowadzenia pojazdów klasy EMS autorstwa zespołu Polskiej Izby Spedycji i Logistyki, opierający się na wiedzy eksperckiej i doświadczeniach innych krajów Europy jest w dalszym ciągu aktualny. – Liczymy na to, że składane przez MI obietnice podjęcia tego tematu nabiorą w końcu kształtu. Uważamy bowiem, że prócz zajmowania się bieżącymi bolączkami trapiącymi transport drogowy (a tych jest niemało) władze, we współpracy z branżą i przy uwzględnieniu interesu strony społecznej, powinny znaleźć przestrzeń do implementowania nowoczesnych rozwiązań dających impuls rozwojowy branży transportowej, na której swoje funkcjonowanie opiera przecież cała gospodarka. Ciągle odkładając sprawę dotyczącą de facto modernizacji systemu transportowego kraju, lepszego zintegrowania go z systemami naszych głównych partnerów handlowych, stopniowo tracimy naszą konkurencyjność. Nie tylko jako polska branża transportowa, ale i jako cała polska gospodarka – podkreśla Gębski.