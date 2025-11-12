Myto zastąpi podatek od paliw

Ministerstwo Infrastruktury przewiduje, że od po Nowym Roku stawki e-Toll wzrosną średnio o 42%, a sieć płatnych dróg wydłuży się o 645 km. Wpływy z tego tytułu sięgną w 2026 roku dodatkowych 2,7 mld zł.

Reklama Reklama

To nie koniec podwyżek, bo wprowadzenie w 2028 roku opłaty ETS 2 podniesie ceny oleju napędowego o 0,65-1,70 zł na litrze (w zależności od ceny tony CO2) do 2030 roku, a po tym okresie podwyżka może sięgnąć 3,4 zł na litrze.

Polska Organizacja Przemysłu i Handlu Naftowego (POPiHN) oblicza, że w 2024 roku dzięki zakupom detalicznym paliwa wartości 184 mld zł, do państwowej kasy wpłynęło 83 mld zł (VAT, akcyza, opłata paliwowa i opłata emisyjna, tyle samo co przed rokiem). Dochody podatkowe z paliw stanowiły 13,3% przychodów budżetu państwa w 2024 roku.

Znikają podatki z paliw

Raport International Transport Forum (ITF, organizacja zastąpiła Konferencję Ministrów Transportu) sygnalizuje, że elektryfikacja transportu doprowadzi do utraty wpływów z podatku paliwowego. W Wielkiej Brytanii nominalna wartość wpływów z akcyzy paliwowej spadła o 9,5%, z 27,26 mld funtów do 24,67 mld funtów między 2010/11 a 2024/25 rokiem. Po uwzględnieniu inflacji, odpowiada to spadkowi o ponad 37%. Akcyza paliwowa stanowiła zaledwie 0,9% całkowitych dochodów rządowych w latach 2024/25, o blisko połowę mniej niż w okresie 2010/11.