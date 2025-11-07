Przewoźnicy powrócili do zakupów taboru

Aktualizacja: 07.11.2025 12:49 Publikacja: 07.11.2025 11:29
Robert Przybylski DAF ciężarówki
Foto: Robert Przybylski
W październiku 2025 roku rynek nowych pojazdów użytkowych powyżej 3,5 tony odnotował wzrost już piąty miesiąc z rzędu, z czego po raz czwarty byt to wzrost dwucyfrowy.
Nowych samochodów ciężarowych przybyło 3 189 szt. tj. więcej (+18,2%) niż rok wcześniej. Kluczową rolę w osiągnięciu tak dobrego wyniku odegrały ciągniki samochodowe, których liczba rejestracji wzrosła aż o 22%.
Czytaj więcej
Firma ponownie zanotowała wzrost powyżej rynku we wszystkich strategicznych krajach swojej działa...
Łącznie w ciągu dziesięciu miesięcy zarejestrowano 24 916 nowe samochody ciężarowe (+5,1%) oraz 22 453 używanych (-10%). Październikowe rejestracje ciężarówek z drugiej ręki były o 6,2% mniejsze rok do roku i wyniosły 2677 szt., wynika z danych Polskiego Związku Przemysłu Motoryzacyjnego.
Od początku roku zarejestrowano 24 916 samochodów ciężarowych pow. 3,5t. Rynek był wyższy od tego samego okresu roku poprzedniego (+5,1%.). W ogólnym rankingu marek prowadzą: Volvo – 5 058 szt. (+14% r/r), Scania – 4 933 szt. (+1%), MAN – 3 905 szt. (+1%), DAF – 3 797 szt. (+23%), Mercedes-Benz – 3 444 szt. (+0,2%).
Wśród 18 116 ciągników samochodowych, których liczebność w porównaniu z 2024 rokiem zwiększyła się o 1 541 sztuk (+9,3%), ranking marek kształtuje się następująco: Volvo – 4 195 szt. (+16% r/r), Scania – 3 984 szt. (-1%), DAF – 3 216 szt. (+25%).
Analitycy PZPM przypominają, że rynek samochodów ciężarowych był w kryzysie od września 2023 roku i wydaje się, że właśnie z niego wychodzi. W kwietniu nastąpiło lekkie odbicie (+11%), które powtórzyło się w czerwcu i lipcu (+9%). Tłumaczą, że ta poprawa nastrojów menagerów wiąże się ze wzrostem wskaźników makroekonomicznych i ożywieniem w produkcji. Przewoźnicy wskazują na wyraźny wzrost stawek frachtowych.
Pierwsze dziewięć miesięcy 2025 roku nadal stanowiło wyzwanie dla nabywców pojazdów użytkowych w UE, ze znacznym spadkiem rejestracji na kluczowych rynkach w i tak już trudnym otoczeniu gospodarczym.
Czytaj więcej
Dla producenta naczep najgorsze już minęło, utrzymuje się rosnący popyt na tabor, choć nie we wsz...
Liczba rejestracji nowych samochodów ciężarowych w UE zmalała o 9,8%, osiągając po dziewięciu miesiącach łącznie 225 483 sztuki. Spadek był spowodowany przez 9% zmniejszenie rejestracji ciężkich samochodów ciężarowych oraz 13,5% mniejszy popyt na średnie samochody ciężarowe. Wszystkie główne rynki odnotowały spadki, przy czym Niemcy (-17,9%) i Francja (-13,4%) odnotowały dwucyfrowe spadki, wylicza raport Europejskiego Stowarzyszenia Producentów Samochodów ACEA.
Kryzys dotknął także segment najlżejszych pojazdów użytkowych, o dmc do 3,5 tony.
Rejestracje nowych vanów w UE zmniejszyły się o 8,2%, a do spadku przyczyniły się trzy największe rynki. Francja odnotowała największy spadek – o 8,3%, następnie Włochy (-6,1%) i Niemcy (-6%). Z kolei w Hiszpanii nastąpił gwałtowny wzrost rejestracji, który wyniósł 13,3%, wynika z danych ACEA.
Tymczasem Polska znów wyłamała się z unijnego trendu i wykazała wzrost rejestracji w segmencie lekkim. W grupie samochodów dostawczych do 3,5t w październiku 2025 r., zarejestrowano 6 531 nowych pojazdów, ze wzrostem o 10,2% r/r (+604 sztuk). W porównaniu z wrześniem bieżącego roku rynek urósł o 826 sztuk (+14,4%). Był to drugi najwyższy wynik października w historii notowań, ustępując jedynie rezultatowi z 2018 roku (6 643 sztuki), podkreśla PZPM w raporcie.
Od początku 2025 roku zarejestrowano w Polsce 55 695 nowych samochodów dostawczych, co oznacza niewielki wzrost o 3,2% względem analogicznego okresu roku poprzedniego (+1 719 sztuk).
Czytaj więcej
Do zagospodarowania jest ważny gracz na niemieckim rynku kurierskim. Wykorzystać okazję mogą firm...
W tym okresie liderem w rankingu samochodów dostawczych była marka Toyota, która zarejestrowała 9 571 szt. (+69% r/r) i zagarnęła 17,2% rynku. Drugi był Ford z wynikiem 8 870 szt. (+13% r/r). Znajdujące się na ostatnim miejscu podium Renault zarejestrowało 8 373 szt. (-24%), wyprzedzając Volkswagena (6 031 szt. +23%) i Fiata (5 611 szt.; -9%).
© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl
W październiku 2025 roku rynek nowych pojazdów użytkowych powyżej 3,5 tony odnotował wzrost już piąty miesiąc z rzędu, z czego po raz czwarty byt to wzrost dwucyfrowy.
Nowych samochodów ciężarowych przybyło 3 189 szt. tj. więcej (+18,2%) niż rok wcześniej. Kluczową rolę w osiągnięciu tak dobrego wyniku odegrały ciągniki samochodowe, których liczba rejestracji wzrosła aż o 22%.
Dla producenta naczep najgorsze już minęło, utrzymuje się rosnący popyt na tabor, choć nie we wszystkich krajach.
Wspólna infrastruktura sztucznej inteligencji w sektorze bankowym to ambitny projekt, który w przyszłości (potencjalnie) mógłby obniżyć koszty korzystania z niej. Problemem może być brak jednego standardu takich rozwiązań czy utrata przez banki przewag konkurencyjnych.
Polskie firmy twierdzą, że są dyskryminowane przez ukraińską administrację rządową, która blokuje samochodom wyj...
Rośnie napięcie między Litwą i Białorusią. Po zamknięciu przez Wilno granicy, Mińsk ograniczył litewskim przewoź...
Polska solidaryzuje się z Litwą i wycofała się z zapowiedzi otwarcia dwóch terminali granicznych. Transport samo...
Wiele uwagi przywiązuje się obecnie do innowacji, nie tylko technologicznych, które przynoszą nowe funkcjonalności, ale i takich, których oryginalność polega na unikatowym wzornictwie. Stąd liczba zgłaszanych patentów i zastrzeganych wzorów wciąż rośnie. By ułatwić sprawy urzędowe i zapewnić lepszą organizację pracy urzędów, część spraw będzie można załatwiać on-line.
Upadek europejskiego przemysłu samochodowego pociąga za sobą bankructwa w transporcie samochodowym.
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas