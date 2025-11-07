Przewoźnicy powrócili do zakupów taboru

W październiku 2025 roku rynek nowych pojazdów użytkowych powyżej 3,5 tony odnotował wzrost już piąty miesiąc z rzędu, z czego po raz czwarty byt to wzrost dwucyfrowy.

Nowych samochodów ciężarowych przybyło 3 189 szt. tj. więcej (+18,2%) niż rok wcześniej. Kluczową rolę w osiągnięciu tak dobrego wyniku odegrały ciągniki samochodowe, których liczba rejestracji wzrosła aż o 22%.

Łącznie w ciągu dziesięciu miesięcy zarejestrowano 24 916 nowe samochody ciężarowe (+5,1%) oraz 22 453 używanych (-10%). Październikowe rejestracje ciężarówek z drugiej ręki były o 6,2% mniejsze rok do roku i wyniosły 2677 szt., wynika z danych Polskiego Związku Przemysłu Motoryzacyjnego.

Od początku roku zarejestrowano 24 916 samochodów ciężarowych pow. 3,5t. Rynek był wyższy od tego samego okresu roku poprzedniego (+5,1%.). W ogólnym rankingu marek prowadzą: Volvo – 5 058 szt. (+14% r/r), Scania – 4 933 szt. (+1%), MAN – 3 905 szt. (+1%), DAF – 3 797 szt. (+23%), Mercedes-Benz – 3 444 szt. (+0,2%).