Reklama
Rozwiń
Reklama

Przewoźnicy powrócili do zakupów taboru

Poprawa z cenach frachtów zachęca firmy do zakupu samochodów, jednak wielkość popytu jest zaskakująca.

Publikacja: 07.11.2025 11:29

Przewoźnicy powrócili do zakupów taboru

Robert Przybylski DAF ciężarówki

Foto: Robert Przybylski

Robert Przybylski

W październiku 2025 roku rynek nowych pojazdów użytkowych powyżej 3,5 tony odnotował wzrost już piąty miesiąc z rzędu, z czego po raz czwarty byt to wzrost dwucyfrowy. 

Nowych samochodów ciężarowych przybyło 3 189 szt. tj. więcej (+18,2%) niż rok wcześniej. Kluczową rolę w osiągnięciu tak dobrego wyniku odegrały ciągniki samochodowe, których liczba rejestracji wzrosła aż o 22%. 

Czytaj więcej

Tłusty trzeci kwartał InPost
Firmy
Tłusty trzeci kwartał InPost

Łącznie w ciągu dziesięciu miesięcy zarejestrowano 24 916 nowe samochody ciężarowe (+5,1%) oraz 22 453 używanych (-10%). Październikowe rejestracje ciężarówek z drugiej ręki były o 6,2% mniejsze rok do roku i wyniosły 2677 szt., wynika z danych Polskiego Związku Przemysłu Motoryzacyjnego.  

Od początku roku zarejestrowano 24 916 samochodów ciężarowych pow. 3,5t. Rynek był wyższy od tego samego okresu roku poprzedniego (+5,1%.). W ogólnym rankingu marek prowadzą: Volvo – 5 058 szt. (+14% r/r), Scania – 4 933 szt. (+1%), MAN – 3 905 szt. (+1%), DAF – 3 797 szt. (+23%), Mercedes-Benz – 3 444 szt. (+0,2%). 

Reklama
Reklama

Wśród 18 116 ciągników samochodowych, których liczebność w porównaniu z 2024 rokiem zwiększyła się o 1 541 sztuk (+9,3%), ranking marek kształtuje się następująco: Volvo – 4 195 szt. (+16% r/r), Scania – 3 984 szt. (-1%), DAF – 3 216 szt. (+25%). 

Lepsze prognozy

Analitycy PZPM przypominają, że rynek samochodów ciężarowych był w kryzysie od września 2023 roku i wydaje się, że właśnie z niego wychodzi. W kwietniu nastąpiło lekkie odbicie (+11%), które powtórzyło się w czerwcu i lipcu (+9%). Tłumaczą, że ta poprawa nastrojów menagerów wiąże się ze wzrostem wskaźników makroekonomicznych i ożywieniem w produkcji. Przewoźnicy wskazują na wyraźny wzrost stawek frachtowych. 

Pierwsze dziewięć miesięcy 2025 roku nadal stanowiło wyzwanie dla nabywców pojazdów użytkowych w UE, ze znacznym spadkiem rejestracji na kluczowych rynkach w i tak już trudnym otoczeniu gospodarczym. 

Czytaj więcej

Wielton notuje poprawę i zysk w trzecim kwartale
Drogowy
Wielton notuje poprawę i zysk w trzecim kwartale

Liczba rejestracji nowych samochodów ciężarowych w UE zmalała o 9,8%, osiągając po dziewięciu miesiącach łącznie 225 483 sztuki. Spadek był spowodowany przez 9% zmniejszenie rejestracji ciężkich samochodów ciężarowych oraz 13,5% mniejszy popyt na średnie samochody ciężarowe. Wszystkie główne rynki odnotowały spadki, przy czym Niemcy (-17,9%) i Francja (-13,4%) odnotowały dwucyfrowe spadki, wylicza raport Europejskiego Stowarzyszenia Producentów Samochodów ACEA. 

Kryzys dotknął także segment najlżejszych pojazdów użytkowych, o dmc do 3,5 tony. 

Reklama
Reklama

Rejestracje nowych vanów w UE zmniejszyły się o 8,2%, a do spadku przyczyniły się trzy największe rynki. Francja odnotowała największy spadek – o 8,3%, następnie Włochy (-6,1%) i Niemcy (-6%). Z kolei w Hiszpanii nastąpił gwałtowny wzrost rejestracji, który wyniósł 13,3%, wynika z danych ACEA. 

W segmencie lekkim także poprawa

Tymczasem Polska znów wyłamała się z unijnego trendu i wykazała wzrost rejestracji w segmencie lekkim. W grupie samochodów dostawczych do 3,5t w październiku 2025 r., zarejestrowano 6 531 nowych pojazdów, ze wzrostem o 10,2% r/r (+604 sztuk). W porównaniu z wrześniem bieżącego roku rynek urósł o 826 sztuk (+14,4%). Był to drugi najwyższy wynik października w historii notowań, ustępując jedynie rezultatowi z 2018 roku (6 643 sztuki), podkreśla PZPM w raporcie. 

Od początku 2025 roku zarejestrowano w Polsce 55 695 nowych samochodów dostawczych, co oznacza niewielki wzrost o 3,2% względem analogicznego okresu roku poprzedniego (+1 719 sztuk). 

Czytaj więcej

Czy Chińczycy wejdą w unijny rynek kurierski?
Firmy
Czy Chińczycy wejdą w unijny rynek kurierski?

W tym okresie liderem w rankingu samochodów dostawczych była marka Toyota, która zarejestrowała 9 571 szt. (+69% r/r) i zagarnęła 17,2% rynku. Drugi był Ford z wynikiem 8 870 szt. (+13% r/r). Znajdujące się na ostatnim miejscu podium Renault zarejestrowało 8 373 szt. (-24%), wyprzedzając Volkswagena (6 031 szt. +23%) i Fiata (5 611 szt.; -9%).

 

© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl

Transport Transport Drogowy Organizacje Europejskie Stowarzyszenie Producentów Pojazdów (ACEA) Motoryzacja Producenci Polski Związek Przemysłu Motoryzacyjnego (PZPM)

W październiku 2025 roku rynek nowych pojazdów użytkowych powyżej 3,5 tony odnotował wzrost już piąty miesiąc z rzędu, z czego po raz czwarty byt to wzrost dwucyfrowy. 

Nowych samochodów ciężarowych przybyło 3 189 szt. tj. więcej (+18,2%) niż rok wcześniej. Kluczową rolę w osiągnięciu tak dobrego wyniku odegrały ciągniki samochodowe, których liczba rejestracji wzrosła aż o 22%. 

Pozostało jeszcze 90% artykułu
/
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Reklama
Wielton notuje poprawę i zysk w trzecim kwartale
Drogowy
Wielton notuje poprawę i zysk w trzecim kwartale
Czy polskie banki zbudują wspólne AI? Eksperci widzą potencjał, ale też bariery
Materiał Promocyjny
Czy polskie banki zbudują wspólne AI? Eksperci widzą potencjał, ale też bariery
Polscy przewoźnicy: Ukraina nas blokuje
Drogowy
Polscy przewoźnicy: Ukraina nas blokuje
Opustoszałe przejście dla ciężarówek Kamiennyj Łog, 3 listopada 2025 roku
Drogowy
Mińsk wziął w niewolę litewskie ciężarówki
Litwa zamknęła granicę z Białorusią
Drogowy
Litwa zamknęła granicę z Białorusią
Urząd Patentowy teraz bardziej internetowy
Materiał Promocyjny
Urząd Patentowy teraz bardziej internetowy
Motoryzacja ciągnie w dół przewoźników drogowych
Drogowy
Motoryzacja ciągnie w dół przewoźników drogowych
Citi Handlowy: Lokaty 6,2% na łączną kwotę do 420 000 zł. Ważne do 12.11.2025
Materiał Promocyjny
Citi Handlowy: Lokaty 6,2% na łączną kwotę do 420 000 zł. Ważne do 12.11.2025
Advertisement
Reklama
Reklama
e-Wydanie
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
Reklama