Długie zestawy w sejmowej poczekalni

Ministerstwo Infrastruktury przygotowuje zmianę ustawy - Prawo o ruchu drogowym (UD17). Projekt przewiduje m.in. umożliwienie w ramach programu pilotażowego poruszania się po drogach publicznych pojazdów EMS (Europejski System Modułowy) oraz naczep kurtynowych o zwiększonej długości powierzchni ładunkowej do 14,9 m (w miejsce standardowych 13,6 m). „Planuje się, że ruch takich pojazdów będzie mógł odbywać się bez zezwolenia, przez określony czas, pod warunkiem, że pojazd ten będzie uczestniczył w programie pilotażowym mającym na celu przeprowadzenie prac badawczych nad zwiększeniem efektywności transportu oraz redukcji emisji gazów cieplarnianych” wyjaśnia rzeczniczka resortu Anna Szumańska.

Harmonogram prac nie jest znany

Dodaje, że w procedowanym projekcie będzie zawarte upoważnienie ustawowe dla ministra właściwego do spraw transportu do wydania aktu wykonawczego określającego m.in. parametry techniczne i konfigurację dopuszczanych do ruchu pojazdów nienormatywnych oraz trasy lub kategorie dróg, po których pojazdy objęte programem pilotażowym będą mogą się przemieszczać. „Oznacza to, że określenie parametrów technicznych ww. pojazdów i tras w rozporządzeniu nastąpi po uchwaleniu ustawy przez Sejm RP i wejściu jej w życie” przyznaje rzeczniczka.

Zatem nie ma pewności, kiedy prośby spedytorów o dopuszczenie do ruchu większych ciężarówek zostaną spełnione. Za większymi zestawami są także przewoźnicy obsługujący terminale kontenerowe morskich portów oraz rynki skandynawskie, gdzie długie zestawy użytkowane są od wielu lat.

W Niemczech, Beneluksie, Czechach takie zastawy jeżdżą od lat po wybranych drogach. Mowa o pojazdach mierzących 25,25 m długości. Brakuje natomiast regulacji unijnych, które dopuściłyby do ruchu międzynarodowego takie zestawy.