InPost ściga się na automaty paczkowe w Wielkiej Brytanii

Niedawna inwestycja w spółkę Yodel pozwoliła InPost przyspieszyć ekspansję na rynku brytyjskim. Grupa natychmiast rozszerzyła swoją bazę sprzedawców do ponad 700 e-sklepów oraz zwiększyła liczbę punktów OOH z 13 do 16 tysięcy. To wszystko pozwala InPost szacować wzrost liczby przesyłek do około 300 mln rocznie (w 2024 roku spółka dostarczyła 93,2 mln paczek).

W pierwszym kwartale 2025 roku Grupa InPost odnotowała 272 mln (+12% r/r) przesyłek, zwiększyła sieć do ponad 83 tysięcy punktów OOH oraz osiągnęła przychody w wysokości 3 mld zł (+22% r/r).

Francja szybko rozbudowana

W Europie operator ma ponad 50 tys. maszyn Paczkomat w 9 krajach. – Model logistyczny InPost zrewolucjonizował rynek dostaw w Polsce, a teraz umacniamy naszą pozycję w całej Europie – wskazuje założyciel i CEO Grupy InPost Rafał Brzoska.

Tegoroczne nakłady kapitałowe na montaż na wszystkich rynkach ponad 14 tys. maszyn sięgną 1,8 mld zł. W 2024 roku InPost rozstawił rekordową liczbę – ponad 11 500 nowych maszyn, kończąc rok z 46 977 paczkomatami. W Wielkiej Brytanii InPost umocnił swoją pozycję lidera, kończąc 2024 rok z ponad 13 000 punktów out-of-home.

We Francji Grupa InPost, działająca pod marką Mondial Relay, z ośmioma tysiącami maszyn Paczkomat, stała się liderem rynku. We Francji ma 8 tys. maszyn i ponad 17 tys. punktów PUDO. W ciągu zaledwie trzech lat Grupa zwiększyła liczbę swoich urządzeń ponad 25-krotnie. – Dostawy out-of-home cieszą się we Francji dużą popularnością – przyznaje Brzoska.