Turecka gra Rabena

Turcja planuje również osiągnąć 400 miliardów dolarów eksportu przemysłowego do 2030 roku. – Wg mnie kluczowym w ekspansji Rabena do Turcji jest właśnie eksport do największego partnera wymiany handlowej tego kraju czyli Niemiec. Jeśli ja bym tworzył strategię firmy wchodzącej na rynek niemiecki, to stawiałbym również na Turcję. Zatem opierając się na moim doświadczeniu, myślę, że nie tyle chodzi o samą Turcję, co zdobycie dynamicznie rosnącego wolumenu do i z Niemiec a tym samym zwiększenie wolumenu również w samych Niemczech – wyjaśnia Lichocik.

Przyznaje, że o wiele łatwiej jest budować organicznie sieć międzynarodową w kraju, który odnotowuje dynamiczny wzrost eksportu, a jego głównym rynkiem są Niemcy. Nie bez znaczenie pozostaje również przypuszczenie, że to potrzeby klientów mogą inicjować rozwój firmy na nowe rynki.

Właścicielka agencji celnej AC Porath Joanna Porath przypomina, że Turcja nie jest członkiem UE ani EFTA, ale od 1995 roku funkcjonuje w ramach unii celnej z Unią Europejską na podstawie Decyzji Rady Stowarzyszenia nr 1/95. To oznacza, że towary przemysłowe oraz niektóre towary przetworzone rolno-spożywcze mogą być przedmiotem transakcji handlowych bez ceł między Turcją a UE. – Kluczowe jest jednak zrozumienie, że dotyczy to tylko towarów pochodzących z obszaru celnego UE i Turcji. Bez odpowiednich świadectw pochodzenia i prowadzenia polityki pochodzenia w przedsiębiorstwie nie ma mowy o preferencjach – podkreśla Joanna Porath.

Drobnica i chińskie przesyłki

Wykładowca z Akademii Leona Koźmińskiego przyznaje, że budowa europejskiej sieci drobnicowej nie jest łatwym i tanim zadaniem. – Taką sieć od lat 90 tych budują również najwięksi europejscy gracze jak DB Schenker czy Dachser. To właśnie brak odpowiednio konkurencyjnej sieci drobnicowej do tych dwóch graczy skusił DSV aby zainwestować w DB Schenker. Taką sieć próbują budować nie tylko najwięksi gracze, ale też i nieco mniejsi jak Geis czy Geodis. Na tym tle próby Suus są również dostrzegane, ale co ciekawe mocno deprecjonowane przez konkurentów (a wiem o czym mówię). Być może pewnego dnia i Suus pozyska odpowiednie kompetencje i ruszy z podwójnym impetem na podbój CEE (tego młodemu sukcesorowi Piotrowi Iwo Chmielewskiemu również życzę) – zapewnia Lichocik.