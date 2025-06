Jaki jest udział transportu w PKB Polski?

Wartość produkcji globalnej, która obejmuje całkowitą wartość wytworzonych dóbr i usług w danej sekcji, dla sekcji H „Transport i gospodarka magazynowa” została oszacowana w 2023 roku na poziomie 571 mld zł.

GUS dodaje, że zgodnie z najnowszymi, ostatecznymi danymi rachunków narodowych, zaprezentowanymi w aktualnym szacunku PKB, wartość produkcji globalnej w sekcji H „Transport i gospodarka magazynowa” w 2023 roku wyniosła już 591 mld zł. Wzrost względem wcześniejszych szacunków wynika z uaktualnienia danych źródłowych.

Po aktualizacji danych udział branży transportowo-magazynowej w PKB kraju sięga 17,4 proc.

Jak się ma ten wskaźnik do uzyskiwanego w innych krajach? Sektor transportu i logistyki Litwy stanowi podstawę jej gospodarki, przyczyniając się do 11,2 proc. do 13,5 proc. PKB.

Sektor transportu stanowi istotny element także czeskiej gospodarki, odpowiadając za ok. 5,6 proc. do 10,78 proc. produktu krajowego brutto (PKB) kraju, w zależności od zakresu działalności objętej pomiarem.