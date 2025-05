Średniacy mają pod górę

Wyraźnie poprawia się popyt na usługi logistyczne, a korzystają przede wszystkim duże firmy, z przychodami powyżej miliarda złotych. Ich obroty wzrosły w 2024 r. o przeszło 20 proc., gdy dla wszystkich firm w rankingu dynamika przyrostu sięgnęła 13 proc. Największe podmioty uzyskały blisko 83 mln zł przychodów, co stanowi trzy czwarte przychodów firm z całego rankingu.

Reklama

W 2024 r. do elitarnego grona miliarderów nie dołączyła żadna firma, jest ich nadal 29. Średni przychód na spółkę sięgnął 2,86 mld zł.

Na czele rankingu wyraźnie widoczna jest dominacja firm kurierskich. Wszystkie siedem ma ponadmiliardowe przychody, łącznie wyniosły one 30,5 mld zł i były o 6,2 proc. większe niż rok wcześniej. W tym segmencie rynku niemal cały wzrost przychodów wypracował InPost, którego obroty powiększyły się o ponad 23 proc.

Przedsiębiorstwa z pierwszej pięćdziesiątki powiększyły przychody o ponad 14 proc. (do 96 mld zł), z drugiej pięćdziesiątki o zaledwie 1,4 proc. (do 11 mld zł) i z trzeciej o 19,6 proc. (do 4,5 mld zł).

Środek rankingowej listy okupują firmy mające od 150 do 350 mln zł przychodu. Właśnie wśród nich jest wiele rodzinnych firm transportu drogowego, które poniosły w minionym roku poważne spadki przychodów.