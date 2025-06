Raben przyspiesza tempo w regionalnym wyścigu firm logistycznych

Grupa Raben otwiera 10 czerwca nową spółkę operacyjną w siedemnastym kraju, w Turcji. Raben Türkiye zaoferuje transport drogowy (zarówno całopojazdowy, jak i drobnicowy), transport morski i lotniczy, a także rozwiązania magazynowe na terenie Europy. Wesprze klientów w przeprowadzaniu procedur celnych. W wynajętym obiekcie w Stambule pracuje 20 osób, obok biura znajduje się magazyn przeładunkowy o powierzchni 2000 m kw., zdolny do obsługi 1500 palet.

Eksport dla obu stron

Spółka zaoferuje transport do takich krajów jak: Polska, Czechy, Słowacja, Niemcy, Holandia, Włochy, Rumunia i Bułgaria. Siła Grupy Raben jest sieć drobnicowa obejmująca wymienione kraje. W samych Niemczech ma 33 oddziały. Nasz zachodni sąsiad jest głównym kierunkiem eksportowym Turcji.

Raben oferuje klientom dostęp do rozbudowanej sieci magazynowej liczącej ponad 2 miliony m kw. powierzchni w siedemnastu krajach Europy. – Obecność w Turcji zwiększa dostępność usług dla klientów europejskich, jednocześnie wspierając tureckich partnerów w rozwijaniu logistyki kontraktowej w obrębie UE. Turcja to również strategiczny punkt tranzytowy pomiędzy UE, krajami WNP, Bliskim Wschodem i Chinami – podkreśla dyrektor zarządzający Regionu, Grupa Raben Bartłomiej Łapiński.

Turecka spółka będzie korzystać z rozwiązań IT Grupy, w tym platformy myRaben. – To zaawansowane narzędzie zapewnia pełną transparentność przepływu przesyłek, umożliwiając m.in. monitorowanie transportów, intuicyjne zarządzanie zleceniami oraz wygodny dostęp do faktur – opisuje Łapiński.