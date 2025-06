Wspólne automaty paczkowe zdobywają Europę

Foto: Last Mile Experts

Specjaliści Last Mile Experts podliczają w raporcie, że łączna liczba punktów PUDO u wszystkich operatorów wyniosła na koniec 2024 roku 462 080, łączna liczba jednostek APM u wszystkich operatorów sięgnęła 184 400, zaś łączna liczba punktów OOH (PUDO + APM) 646 480.

Gęstość OOH na 10 000 mieszkańców odzwierciedla znaczące dysproporcje. Polska (17,3), Czechy (14,6) i Węgry (12,6) prowadzą pod względem łącznej gęstości unikalnej. Z kolei Austria (1,0), Luksemburg (1,3) i Finlandia (2,0) pozostają najmniej rozwinięte. W przypadku PUDO, Szwecja (6,8), Czechy (6,7) i Polska (5,6) zajmują czołowe miejsca na liście.

W przypadku APM Polska ponownie prowadzi (11,8), a następnie Czechy (7,9) i Węgry (7,5). Liderstwo OOH w Polsce jest zauważalne nie tylko pod względem ilości, ale także pod względem efektywności dostaw. Kurierzy InPost mogą dostarczyć do 1500 paczek dziennie do skrytek w szczycie sezonu, w porównaniu do 150–250 w przypadku dostawy od drzwi do drzwi.

Średnia odległość do skrytki w polskich aglomeracjach miejskich to zaledwie 350 m, a 62% klientów odbiera przesyłki „po drodze”. Nieudane dostawy do domu pozostają kosztowną nieefektywnością. SwipBox szacuje, że w niektórych krajach nawet 25% pierwszych prób dostawy kończy się niepowodzeniem, co kosztuje ponad 14 euro za niepowodzenie w Niemczech i 11,60 funtów w Wielkiej Brytanii. Szafki i PUDO łagodzą to, przyczyniając się do potencjalnych oszczędności CO₂ nawet do 82% na dostawę.