Coraz mniej chętnych na magazyny

W pierwszym kwartale 2025 roku całkowite zasoby nowoczesnej powierzchni magazynowo-przemysłowej w Polsce przekroczyły 35 mln mkw., co oznacza blisko 8-procentowy wzrost r/r/.

Współczynnik pustostanów odnotował tylko nieznaczny wzrost w ujęciu rocznym – o 0,3 p.p., do przeszło 8%, wynika z raportu opublikowanego przez firmę doradczą Newmark Polska. – Nowa podaż w okresie od początku stycznia do końca marca br. wyniosła ok. 679 700 mkw., co stanowi wzrost o 34% w porównaniu z poprzednim kwartałem, ale spadek o ponad 20% w stosunku do pierwszego kwartału 2024 r. Prawie połowa tego wolumenu przypadła na Dolny Śląsk, który wyprzedził Polskę Centralną pod względem wielkości zasobów powierzchni magazynowo-przemysłowej, awansując na trzecie miejsce wśród największych regionalnych rynków w Polsce – podsumowuje dyrektor Działu Powierzchni Przemysłowych i Magazynowych w firmie doradczej Newmark Polska Jakub Kurek.

Po dziesięciu latach dynamicznych wzrostów sektor wchodzi w etap bardziej stabilnego rozwoju. Wyniki za okres styczeń – marzec pokazują spowolnienie aktywności najemców oraz powiązanej z nią aktywności deweloperskiej, przyznaje firma doradcza Cushman & Wakefield. – Wskaźnik PMI, obrazujący kondycję sektora przemysłowego, w lutym tego roku, po raz pierwszy od ponad dwóch lat, przekroczył próg ekspansji, osiągając 50,6 pkt, a w marcu wzrósł do 50,7 pkt. Tym samym zakończył się najdłuższy okres spadków w historii badania, co sygnalizuje wyraźną poprawę nastrojów w przemyśle. Równolegle poprawia się sytuacja za naszą zachodnią granicą – w marcu 2025 roku niemiecka produkcja wzrosła o 3,0% m/m, osiągając najlepszy wynik od czterech lat. Szczególnie silny wzrost odnotowano w sektorze motoryzacyjnym i produkcji maszyn, które zanotowały wzrost o odpowiednio 8,1% i 4,4%, co może świadczyć o początku cyklicznego ożywienia – tłumaczy Senior Research Consultant, Cushman & Wakefield Anita Mikusek.

Mniej magazynów w budowie

Aktywność deweloperów systematycznie spowalnia z kwartału na kwartał. Na koniec marca w budowie pozostawało niecałe 1,4 mln m kw. nowoczesnej powierzchni magazynowo-przemysłowej, tj. o 21,8% mniej niż w czwartym kwartale 2024 r. i prawie 41% mniej niż w analogicznym okresie w 2024 r.