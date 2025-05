Duże zamówienia na ciężarówki

Austriacka firma transportowa Gartner KG z Lambach, zamówiła w MAN do 1200 ciągników siodłowych. Pierwsze pojazdy mają zostać włączone do floty Gartner od lata 2025 roku. MAN przewiduje dostawę do 350 pojazdów rocznie. Dostawy potrwają do końca 2028 roku.

Jeszcze większe zamówienie złożyła Girteka, największy europejski przewoźnik drogowy. Podpisał on umowę z Volvo Trucks na zakup 2000 nowych modeli FH i FH Aero. Przewoźnik podkreśla, że to największe dotychczas pojedyncze zamówienie na samochody ciężarowe w Europie w 2025 roku. Samochody mają być dostarczone do końca roku. Finansowanie zapewni Volvo Financial Services, samochody objęte są kontraktami serwisowymi Volvo Blue.

Zredukowane floty

Choć zamówienia są potężne, to jednak widać, że kryzys nie oszczędził nawet największych przewoźników. Flota Grupy Girteka liczy ponad 6 000 samochodów ciężarowych, o jedną czwartą mniej w stosunku do końca 2023 roku. W przypadku naczep, których ma 7 000, spadek był podobny. Podobnych w skali redukcji dokonała także konkurencja.

Girteka ma od 2010 roku spółkę ClassTrucks, która zajmuje się sprzedażą używanych ciężarówek marek Volvo, MAN, Scania, Mercedes oraz naczep. W ofercie znajduje się 7800 ciężarówek i 8500 naczep. Samochody mają 2-3 lata, naczepy od trzech do sześciu lat.