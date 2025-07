Ruszają polskie kontrole graniczne

Od samego rana 7 lipca Straż Graniczna rozpocznie kontrole ruchu wjeżdżającego do Polski. Funkcjonariusze pojawią się na 52 przejściach z Niemcami i 13 z Litwą, ale kontrole stałe, całodobowe, prowadzone będą w 16 punktach na granicy z Niemcami i w dwóch na granicy z Litwą. Pozostałe będą podlegały kontroli doraźnej Straży Granicznej wspomaganej przez żołnierzy Żandarmerii Wojskowej i Wojsk Obrony Terytorialnej.

Kontrole potrwają do 5 sierpnia z możliwością przedłużenia. Za zmiany organizacji ruchu odpowiadają administratorzy dróg. GDDKiA zwęzi odcinki autostrad do jednego pasa, z którego strażnicy będą typować samochody do sprawdzenia.

Niemcy zdemontowali Schengen

Przewoźnicy obawiają się, że ciężarówki utkną w wielokilometrowych korkach aut osobowych. To właśnie one, podobnie jak busy, są na celowniku Straży Granicznej.

Tymczasem dla przedsiębiorców każde spowolnienie ruchu to potencjalne straty. – Nawet przeprowadzane przez Niemców w miarę łagodny sposób kontrole wywołały w naszej branży sporo perturbacji i spowodowały realne koszty dla przewoźników. Pamiętajmy bowiem, że kierowcy z jednej strony mają bardzo ściśle określony reżim aktywnej pracy, z drugiej zaś w wielu państwach Unii Europejskiej dostarczają towary bezpośrednio z ciężarówki na linie produkcyjne; dostawa jest na czas Zero. Kierowcy nie mają miejsca do postoju, nie mają też miejsca czasowego składowania. I my nauczyliśmy się to robić – zaznacza prezes Zrzeszenia Międzynarodowych Przewoźników Drogowych Jan Buczek.